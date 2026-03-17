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¿Por qué tu perro pone las patas sobre ti? Especialistas revelaron las razones

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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Los perros son considerados los mejores amigos del hombre y este calificado no es casualidad, puesto que logran crear fuertes lazos con sus dueños. Uno de los más comunes en la acción de poner las patas sobre sus dueños.

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Estas mascotas tienen diversas formas de comunicarse y el apoyar las patas sobre sus dueños no es la excepción. Según especialistas, este acto cumple una función específica en la relación entre los perros y los humanos.

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Estudios veterinarios determinaron que esta acción tiene un significado más allá de la búsqueda de atención. Cuando los perros hacen esto, usan un canal de comunicación que han desarrollado desde la infancia.

Aunque en muchas ocasiones refleja el vínculo afectivo, también puede ser una herramienta para expresas sus necesidades. Por tanto, es crucial analizar el contexto y el lenguaje corporal de los perros para identificar qué quieren transmitir.

CADA UNO DE LOS CASOS

Rebecca Forrest, entrenadora de Dog Clinic, afirmó que una de las principales razones es mostrar cariño. Los perros pueden montar sus patas en sus dueños cuando son acariciados, como una forma de prolongar el contacto o devolver el afecto.

No obstante, los perros no solamente sienten cariño. Forrest indicó que el mismo gesto también podría señalar que la mascota está ansiosa o busca consuelo. Para identificarlo, hay que leer las señales corporales de los perros.

En otras ocasiones, los perros simplemente intentan comunicar que tienen hambre. A esto se suman otras acciones, como dar vueltas alrededor del plato de comida, mirar al dueño o emitir pequeños quejidos.

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Finalmente, se podría tratar también de aburrimiento. En tal sentido, el gesto de montar las patas sobre sus dueños pueden significar una invitación para que el humano participe en sus juegos.

Los dueños, tomando en cuenta los conocimientos de las rutinas y hábitos de sus perros, pueden llegar a identificar con mayor precisión que intenta comunicar su mascota y hacer que la convivencia sea aún mejor.

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