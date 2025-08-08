Tendencias

¿Por qué te despiertas varias veces en la madrugada? Esto dice la psicología

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Millones de personas sufren de problemas de sueño y se despiertan en varias ocasiones durante la madrugada. Según la psicología, esto se debe a varias causas, como el estrés y preocupaciones, además de inconvenientes físicos y malos hábitos.

Tabla de Contenido
Especialistas apuntaron que la depresión, ansiedad, uso excesivo de redes sociales o el consumo de alcohol generan problemas de sueño. El problema se agrava aún más cuando hay dificultades para volver a dormir.

NASA admite la existencia de «Fenómenos Anómalos No Identificados», pero ¿son de origen extraterrestre?

«Despertarse en mitad de la noche se conoce como insomnio y es un problema común. Despertarse en pleno sueño es algo que suele ocurrir durante períodos de estrés», expuso la página especializada Mayo Clinic.

|||
Los problemas de sueño se deben a varias razones. Foto: referencial

Myriam Monczor, psiquiatra y especialista en sueño de adultos mayores, afirmó que, con el paso de los años, disminuyen las fases de sueño más profundo. «Es como si se superficializara. También se incrementan los despertares durante la noche», acotó.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE SUEÑO

Un grupo de científicos británico investigó los datos de sueño de 88.461 adultos de la base de Biobank. Según el estudio Health Data Science, hay claros patrones entre el mal descanso y más de 170 enfermedades.

De acuerdo a las investigaciones, los problemas de sueño pueden repercutir en la salud física y mental. Mientras tanto, generan irritabilidad en las personas, desconcentración y, en casos extremos, confusión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PESTAÑA DE AMIGOS, REPOST Y MAPA SOCIAL: LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE INSTAGRAM DE LAS QUE TODOS ESTÁN HABLANDO

Daniela Silva, especialista en Medicina Interna a Men’s Health, precisó que los adultos suelen despertarse hasta cinco veces. Si no lograr dormir nuevamente, denota un problema que afecta la calidad de sueño e impacta en la salud.

