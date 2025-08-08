Pestaña de amigos, repost y mapa social: Las nuevas herramientas de Instagram de las que todos están hablando

La red social Instagram presentó tres nuevas funciones que buscan fortalecer las interacciones de los usuarios y mejorar la experiencia dentro de la plataforma.

La primera medida se trata de un botón de repost que permite compartir publicaciones y Reels de otros usuarios directamente desde la app, sin necesidad de capturas de pantalla ni aplicaciones externas.

Cuando los usuarios usen esta herramienta el contenido aparecerá tanto en el feed como en una pestaña específica de “Reposts” dentro del perfil de quien lo comparta.

La segunda innovación de Instagram se trata de una pestaña llamada “Amigos”, la cual ofrece una selección personalizada de Reels con los que tus contactos han interactuado recientemente, ya sea dando “me gusta”, guardándolos o comentándolos.

La red social indicó que busca fortalecer las conexiones entre usuarios a través de intereses comunes.

2. Explore content your friends are liking and creating on the “Friends” tab in Reels 🫂🎥 pic.twitter.com/4TYukdyVHm — Instagram (@instagram) August 6, 2025

Finalmente, la tercera opción se trata de un «mapa social» que permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con personas seleccionadas.

Esta herramienta también les permitirá explorar publicaciones subidas desde ubicaciones cercanas. Además, indicaron que la opción contará con ajustes de privacidad y controles parentales en el caso de menores de edad.

La implementación de estas opciones se realizará de manera gradual en todo el mundo. Asimismo, los usuarios que deseen acceder a ellas deberán contar con la última versión de la app.

Entre los detalles, precisaron que los usuarios podrán desactivar la opción de repost en sus publicaciones, incluso si su perfil es público.