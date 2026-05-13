¿Por qué los niños ven la misma película varias veces? Esto dice la psicología

Es habitual que los niños desean ver la misma película una y otra vez, llegando a memorizar los diálogos y las canciones del filme. Muchos padres se han preguntado el porqué y la psicología brindó una respuesta.

La psicóloga y educadora Jennifer Delgado habló sobre este tema con el portal Ser Padres. Desde un principio, detalló que la repetición es una importante vía de aprendizaje en el cerebro de los niños, mientras que los adultos suelen buscar la novedad.

De acuerdo a Delgado, la repetición brinda la oportunidad de consolidar conocimientos sobre lenguaje, secuencias, emociones y relaciones causa-efecto. Los niños aplican esta misma lógica al ver las películas.

En la primera ocasión, captan la historia general y los personajes. Con las repeticiones de las películas, los niños comienzan a notar detalles, anticipar acontecimientos y captar matices, permitiendo que integren significados cada vez más complejos.

Al ver la película una y otra vez, los niños pasan por una especie de ensayo cognitivo que facilita la adquisición de nuevas palabras y estrategias para resolver conflicto. El proceso acumulativo se vuelve crucial para el desarrollo del infante.

BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS

Delgado explicó que si un niño pide repetir la misma película quiere decir que es una experiencia que brinda seguridad emocional y previsibilidad. Se trata de un comportamiento común entre los dos y seis años.

Aunque pueda ser molesto para algunos padres, repetir una película le brinda a los niños cierta previsibilidad. Al tener seguridad emocional, es gran ayuda en contextos de cansancio, estrés o cambios en el día a día.

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Especialistas coinciden en los niños se relajan al repetir una película, alcanzando un sentido de control y autonomía sobre su entorno. A esto se suma que refuerza sus preferencias y constituye una de las primeras formas de independencia infantil.

Los niños también logran identificar, experimentar y proceso sentimientos al verse expuestos a distintas emociones en una película. Gracias a la repetición, consiguen experimentar esas sensaciones con mayor distancia, desarrollando tolerancia y regulación emocional.