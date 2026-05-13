Demandan a Netflix por presunta violación de privacidad infantil y uso de herramientas adictivas

El estado de Texas presentó una demanda contra Netflix, acusando a la plataforma de recopilar ilegalmente datos personales de menores y otros usuarios, además de diseñar funciones que fomentan un consumo adictivo de contenidos.

La acción legal, anunciada por el fiscal general, Ken Paxton, difundida por Fox Business, coloca a la compañía bajo escrutinio por supuestas prácticas que vulneran la privacidad y protección infantil.

«Netflix construyó un sistema de vigilancia para recolectar y lucrar ilegalmente con los datos personales de los texanos, sin su consentimiento, y mi oficina hará todo lo posible para frenarlo», expresó.

Según el expediente judicial, Netflix habría recolectado información sensible sin consentimiento explícito y, en paralelo, implementado mecanismos como la reproducción automática para incentivar la permanencia prolongada en la plataforma.

La demanda exige que la empresa elimine los datos obtenidos de manera ilícita, desactive funciones en perfiles infantiles y cese toda divulgación de información personal sin autorización, en cumplimiento con la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

🚨NEW LAWSUIT🚨 TX AG Ken Paxton has filed a lawsuit against Netflix, accusing the company of secretly spying on Texans—including children—and collecting their personal data without knowledge or consent. For years, WOKE Netflix assured consumers that it did not gather or share… pic.twitter.com/Aqkh0WGU7R — Breanna Morello (@BreannaMorello) May 11, 2026

VENTA DE INFORMACIÓN

La acusación sostiene que Netflix aseguró falsamente a los consumidores que no compartía datos de usuarios, mientras que en realidad habría monitoreado y vendido información sobre hábitos de visualización a compañías del sector comercial y tecnológico.

«Durante años, el WOKE Netflix aseguró a los consumidores que no recopilaba ni compartía información extensa de los usuarios», señaló Paxton.

«En la práctica, sin embargo, la compañía opera principalmente como un negocio de registro de datos que rastrea y monetiza miles de millones de eventos de comportamiento de usuarios, con el streaming de películas como una actividad secundaria», agregó.

Entre las pruebas se citan declaraciones de Reed Hastings, exdirector ejecutivo, quien en 2020 negó públicamente la recolección de datos en medio de crecientes cuestionamientos sobre privacidad en la industria digital.

Lo cierto, es que con más de 260 millones de suscriptores en todo el mundo, Netflix se encuentra ahora en el centro de un debate que trasciende fronteras, especialmente tras la entrada en vigor de normativas más estrictas en Estados Unidos y la Unión Europea sobre privacidad y protección de menores.

El caso se suma a una serie de litigios que han involucrado a plataformas de streaming y redes sociales por el manejo de información personal y el impacto en audiencias jóvenes.

Hasta el momento, Netflix no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la demanda en Texas. Sin embargo, en ocasiones anteriores, la compañía defendió la transparencia de sus políticas de privacidad y su compromiso con la protección de los usuarios.