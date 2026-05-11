¿Por qué los archivos secretos revelados EEUU no generan entusiasmo? Esto dijo un reconocido profesor de Harvard

Por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se revelaron archivos secretos este 8 de mayo. Así, el Departamento de Guerra comenzó a levantar el velo de décadas de misterio sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

Para priorizar la transparencia, se liberó un primer lote masivo de documentos que incluyen desde registros del FBI hasta filmaciones de la NASA.

Sin embargo, el profesor Avi Loeb, quien lidera el Proyecto Galileo que busca tecnología extraterrestre, trató con cautela el anuncio. Lo hizo tras analizar minuciosamente los 161 registros recién publicados, reseñó la revista Semana.

SIN RASTROS DE “TECNOLOGÍA EXÓTICA”

Tras revisar 82 registros del Departamento de Guerra, 56 del FBI y una decena de otros organismos, el equipo de Loeb llegó a una conclusión que podría enfriar el entusiasmo de muchos fanáticos de estos fenómenos.

Según el científico, “ninguno de los objetos es lo suficientemente extraordinario como para atribuirle un origen exótico”.

Loeb se refiere a cualquier objeto que no haya sido fabricado por seres humanos o que no sea un fenómeno natural conocido.

“Lamentablemente, se han censurado detalles interesantes de los vídeos. Todas las imágenes podrían explicarse como reflejos en la óptica de la cámara o como objetos fabricados por el hombre”, señaló.

El análisis técnico sugiere que lo que se ven en los archivos son en su mayoría objetos fabricados por el hombre o errores ópticos. Estos se conocen técnicamente como “fallos visuales producidos por la propia cámara o reflejos en el lente”.

LOS DESAFÍOS DE LOS ARCHIVOS

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la intención es que el pueblo estadounidense “lo vea por sí mismo”.

Sin embargo, Loeb señaló que se han censurado detalles interesantes en los videos. Pero, mantiene la esperanza de que los próximos documentos, que se publicarán cada pocas semanas, contengan datos de mayor calidad.

MAS ALLÁ DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Para Avi Loeb, colaborar con el gobierno no es solo una cuestión de curiosidad, sino un “deber cívico”.

Insiste en que la pregunta sobre si estamos solos no es filosófica, sino un misterio que se resolverá con pruebas sólidas como la velocidad y la aceleración de los objetos detectados.

Para él, la verdadera meta es alcanzar una perspectiva cósmica que nos aleje de las peleas locales en la Tierra. Como él mismo afirma: “Encontrar un visitante extraterrestre sería la guinda del pastel y el mayor descubrimiento científico jamás realizado”.

¿QUIÉN ES AVI LOEB?

Avi Loeb es un astrofísico de la Universidad de Harvard que ha ganado notoriedad mundial por defender la hipótesis de que tecnología extraterrestre ya ha visitado nuestro sistema solar.

A diferencia de muchos de sus colegas que buscan señales de radio, Loeb se centra en la búsqueda de artefactos físicos o «basura espacial» de origen inteligente.

Sus argumentos se basan en el estudio de anomalías en objetos interestelares y expediciones directas.