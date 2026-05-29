¿Adiós a los lentes? Aprueban innovadoras gotas que mejoran la visión a adultos con presbicia

¿Adiós a los lentes? La respuesta la tiene la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que aprobó VIZZ, unas nuevas gotas oftálmicas que prometen mejorar la visión a adultos con presbicia.

Lo que se detalló, es que el medicamento VIZZ, desarrollado por LENZ Therapeutics, contiene aceclidina al 1,44 %. Este compuesto actúa contrayendo la pupila para generar un «efecto estenopeico», similar al funcionamiento de una cámara fotográfica.

Este mecanismo permite aumentar la profundidad de enfoque y mejorar la visión cercana sin afectar significativamente la de lejos, se explicó.

Vale recordar que la presbicia es una condición asociada al envejecimiento, dificulta enfocar objetos cercanos y obliga a millones de personas a usar gafas o lentes de lectura.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS?

La presbicia afecta a la mayoría de las personas a partir de los 40 o 45 años y es una consecuencia natural de la pérdida de elasticidad del cristalino del ojo. Por tanto, sería este grupo de personas los principales beneficiados con las nuevas gotas.

De hecho, según datos citados por la compañía y medios especializados, cerca de 128 millones de adultos en Estados Unidos viven con esta condición.

De acuerdo con la información publicada tras la aprobación regulatoria, VIZZ es la primera solución oftálmica basada en aceclidina autorizada por la FDA para tratar la presbicia en adultos.

La aprobación se sustentó en tres estudios clínicos de fase tres conocidos como CLARITY 1, CLARITY 2 y CLARITY 3. En total participaron más de 680 personas adultas diagnosticadas con presbicia.

¿ES LA CURA DEFINITIVA?

La respuesta es, no. De momento, según los resultados entregados por la empresa y recogidos por medios médicos, los pacientes comenzaron a experimentar mejoras en la visión cercana aproximadamente 30 minutos después de la aplicación de las gotas y los efectos se mantuvieron hasta por 10 horas.

Lo alentador, es que durante los estudios no se reportaron eventos adversos graves relacionados con el tratamiento. Solamente, irritación ocular leve, visión tenue temporal o dolor de cabeza.