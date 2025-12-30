¿Por qué algunos prefieren pasar el Año Nuevo a solas? Esto dice la psicología

Las fiestas de Año Nuevo son un momento en que millones de personas levantan sus copas y celebran con sus seres queridos. Sin embargo, algunas personas prefieren pasar solos esta icónica fecha.

Mirta Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), afirmó a Infobae que estas fiestas revelan matices emocionales. En ese sentido, subrayó que esta fecha significa para muchos más que un cambio de año.

«Para la mayor parte de las personas, las fiestas son significativas. Esto quiere decir que son a la vez estimulantes y a la vez tristes. Algo termina de la propia vida y algo comienza y continúa. Alegría y tristeza van juntas», expuso Golstein.

Ante este escenario, estas fiestas cuentan con una ambivalencia emocional que se acentúa en quienes se encuentran solos. Esto se aprecia especialmente en personas mayores con hijos que viven lejos o quienes perdieron amistades.

«No todos están solos por decisión propia, sino porque las circunstancias vitales así lo determinaron», añadió Goldstein. Es decir, la soledad durante las fiestas cuenta con distintos factores, formas y significados.

«FELICIDAD OBLIGADA»

Por otra parte, la psicoanalista Alicia Killner recordó que hay que diferenciar la soledad buscada y la sufrida. «Hay personas a las que les cuesta emocionalmente disfrutar, abrirse a los otros, o bailar y reírse, entonces prefieren aislarse», apuntó.

«Las fiestas son un periodo del año de mucha excitación, empuje al consumo: compras, comida, alcohol y un redoblamiento de lo que me gusta llamar felicidad obligada que termina siendo una presión a veces insoportable», explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿VAS A PASAR AÑO NUEVO SIN UN SER QUERIDO? ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES DE UN PSICÓLOGO

En medio de las fiestas decembrinas, la psicología señala que se debe legitimar todas las formas de atravesar las fiestas, tanto en multitud como en soledad, pasando por la euforia y hasta el silencio.

Más allá de las fiestas del Año Nuevo, expertos indican que el 31 de diciembre se debe enfocar menos en el ruido exterior y más en la «búsqueda de un modo propio de habitar el tiempo».