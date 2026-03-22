Popular antioxidante podría nutrir células cancerosas y acelerar los tumores, según estudio

Un estudio realizado por científicos del Instituto del Cáncer Wilmot, adscrito a la Universidad de Rochester, determinó que el glutatión, un suplemento antioxidante ampliamente promovido como saludable, sirve para alimentar células cancerosas y acelerar el crecimiento de tumores.

La investigación señala que este suplemento, considerado por décadas el “antioxidante maestro”, resulta ser vulnerable al catabolismo por parte de las células tumorales, que lo descomponen y lo aprovechan como fuente alternativa de nutrientes. Esto favorece su crecimiento y supervivencia en entornos pobres en recursos.

Esto implica que el consumo de glutatión, en dosis altas, lejos de proteger por sus características antioxidantes, podría estimular el avance tumoral.

Este hallazgo ha llevado a expertos a aconsejar extrema cautela en su consumo y a reconsiderar nuevas vías de tratamiento para bloquear este proceso.

MUESTRAS HUMANAS Y MODELOS EXPERIMENTALES USADOS EN EL ESTUDIO

El estudio, liderado por el Dr. Isaac Harris y conformado por los doctores Fabio Hecht, Marco Zocchi, Tom Driver y Joshua Munger, combina análisis de muestras humanas y modelos experimentales de cáncer de mama, y demuestra que las células tumorales sometidas a estrés ambiental utilizan el glutatión disponible en su entorno para suplir su demanda de aminoácidos, de acuerdo a lo publicado en la revista Nature.

Las células cancerosas muestran una notable flexibilidad metabólica. En ausencia de nutrientes, son capaces de aprovechar el mencionado antioxidante extracelular como fuente de aminoácidos, destacando la cisteína, reseñó Infobae.

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El glutatión, integrado por glutamato, cisteína y glicina, es degradado por enzimas gamma-glutamiltransferasas, lo que permite a los tumores utilizar sus componentes y asegurar su crecimiento incluso cuando otras rutas están bloqueadas por fármacos, tal cual detalló researchgate.net.

Si se interrumpe su catabolismo, como revelan los experimentos de Harris, se ralentiza considerablemente la expansión tumoral, mientras que las células normales dependen menos de esta vía y no se ven tan afectadas.

INVESTIGACIÓN CENTRADA EN EL CÁNCER DE MAMA

El núcleo experimental de la investigación se centró en el cáncer de mama, pero, según rochester.edu y eltiempomx.com, los investigadores sugieren que este mecanismo podría estar presente en otros tumores sólidos.

Estudiantes y científicos de Wilmot exploran si el metabolismo antioxidante tumoral opera de forma semejante en diversos órganos y subtipos de cáncer, incluyendo variantes agresivas y con limitadas opciones terapéuticas.

Los próximos pasos implican desarrollar terapias que ataquen estas rutas de nutrición alternativa, buscando vulnerabilidades universales en la biología del cáncer.