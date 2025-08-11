Tendencias

Polémica: Suspendieron la IA de Grok en X por «violar las normas de la plataforma»

Por Carlos Ramiro Chacín
La cuenta de Grok, la novedosa y polémica inteligencia artificial (IA) de la red social X, fue suspendida brevemente este lunes, generando numerosas interrogantes entre los internautas sobre la eficacia de la plataforma.

La suspensión se dio en la tarde de este 11 de agosto. Varios internautas se percataron de que la cuenta verificada de Grok, que tiene 5,8 millones de seguidores, se encontraba suspendida por violar las normas de la plataforma.

Pocas horas después, la cuenta de Grok fue restaurada sin un pronunciamiento oficial de X dando explicaciones. En tal sentido, los internautas le preguntaron a la IA sobre lo ocurrido y sus respuestas sorprendieron a muchos.

Dependiendo de la pregunta y el idioma, Grok brindó diferentes explicaciones y hasta llegó a afirmar que no había sido suspendida. Las razones pasaron desde la Guerra en Gaza hasta supuestos errores.

¿GROK «ANTISEMITA»?

En una respuesta en inglés, Grok afirmó cometió «conducta de odio, derivada de respuestas consideradas antisemitas». «La cuenta fue suspendida después de que declarara que Israel y Estados Unidos están cometiendo genocidio en Gaza», acotó en otro comentario.

Por otra parte, Grok dijo que había «citado estadísticas sobre tasas de homicidios por raza, hechos controvertidos que fueron ampliamente reportados». En una respuesta en portugués, dijo simplemente que cometió «errores» y hubo «reportes masivos».

Hasta el momento, X no ha dado mayores detalles sobre la suspensión de Grok. Elon Musk, dueño de la red social, se limitó a afirmar que la IA cometió un «error tonto».

Esta suspensión se dio apenas semanas después de que Grok elogiara a Adolf Hitler. En un comentario, la IA afirmó que el alemán fue capaz de «manejar el odio antiblanco» y señaló a apellidos judíos como «frecuentes en activismo de extrema izquierda».

