Caraota ShowTendencias

Justin Bieber encendió las redes sociales con estas fotografías «subidas de tono»

Kimberly Montilla
Por Kimberly Montilla
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Justin Bieber volvió a ser el centro de atención en Instagram, pero esta vez no por su música sino por una fotografía en ropa interior que compartió durante el fin de semana en su cuenta personal.

El artista canadiense posó únicamente con ropa interior blanca y botas militares, mostrando su figura y tatuajes con total confianza en unos días relajados junto a su familia, donde se ve disfrutando en un lago con un paisaje montañoso de fondo.

Leer Más

Pandemia
¿Otra pandemia a la vista? La nueva predicción de Mhoni Vidente que causó preocupación
EN VIDEO | Así fueron los desplantes que Piqué le hizo a Shakira a través de los años
La Divaza abandonó La Casa de los Famosos: «Vuelvo a la vida más fuerte y renovada»

Justin Bieber en ropa interior

La publicación ya cuenta con más de un millón de likes y los comentarios divertidos no se hicieron esperar. Entre bromas y elogios, una fan escribió: «Te amo tanto». Otro usuario añadió:«Haily cada vez tu adolescente está más descontrolado» haciendo referencia a Hailey Bieber, esposa del cantante y madre de su pequeño Jack Blues, de 11 meses.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALERTARON SOBRE REVENTA DE ENTRADAS FALSAS PARA LOS CONCIERTOS DE ALLEH Y YORGHAKI: ESTOS SON LOS TIPS QUE DEBES SABER

Esta no es la primera vez que Justin Bieber posa en ropa interior. En 2020 protagonizó la campaña “Deal With It” para Calvin Klein, junto a celebridades como Kendall Jenner y Lil Nas X, consolidándose como un ícono de la moda juvenil y uno de los rostros más reconocidos en la industria.

Esta publicación llega poco después del lanzamiento de su más reciente álbum, Swag, que salió el 11 de julio y representa un momento clave en su carrera, pues es su primer disco desde que se convirtió en padre.

En las últimas semanas, Justin y Hailey han sido vistos en varias salidas públicas, disfrutando de cenas en su restaurante favorito en Santa Mónica, preparándose para celebrar el primer cumpleaños de su hijo.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En Zulia: Amenazó de muerte a un hombre, no lo encontró en su casa y destruyó todo lo que pudo
Sucesos
En medio del caos urbano y la creciente crisis de vivienda en Los Ángeles (EEUU), un hombre sin hogar llamado Erick desafió lo común al construir una casa de tres pisos en un árbol.  
VIDEO VIRAL: Construyó “una casa de tres pisos” en un árbol de EEUU y ahora causa furor en las redes sociales
EEUU
Terror en EEUU: Tres muertos y dos heridos tras brutal tiroteo dentro de una tienda
EEUU