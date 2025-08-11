Justin Bieber encendió las redes sociales con estas fotografías «subidas de tono»

Justin Bieber volvió a ser el centro de atención en Instagram, pero esta vez no por su música sino por una fotografía en ropa interior que compartió durante el fin de semana en su cuenta personal.

El artista canadiense posó únicamente con ropa interior blanca y botas militares, mostrando su figura y tatuajes con total confianza en unos días relajados junto a su familia, donde se ve disfrutando en un lago con un paisaje montañoso de fondo.

La publicación ya cuenta con más de un millón de likes y los comentarios divertidos no se hicieron esperar. Entre bromas y elogios, una fan escribió: «Te amo tanto». Otro usuario añadió:«Haily cada vez tu adolescente está más descontrolado» haciendo referencia a Hailey Bieber, esposa del cantante y madre de su pequeño Jack Blues, de 11 meses.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALERTARON SOBRE REVENTA DE ENTRADAS FALSAS PARA LOS CONCIERTOS DE ALLEH Y YORGHAKI: ESTOS SON LOS TIPS QUE DEBES SABER

Esta no es la primera vez que Justin Bieber posa en ropa interior. En 2020 protagonizó la campaña “Deal With It” para Calvin Klein, junto a celebridades como Kendall Jenner y Lil Nas X, consolidándose como un ícono de la moda juvenil y uno de los rostros más reconocidos en la industria.

Esta publicación llega poco después del lanzamiento de su más reciente álbum, Swag, que salió el 11 de julio y representa un momento clave en su carrera, pues es su primer disco desde que se convirtió en padre.

En las últimas semanas, Justin y Hailey han sido vistos en varias salidas públicas, disfrutando de cenas en su restaurante favorito en Santa Mónica, preparándose para celebrar el primer cumpleaños de su hijo.