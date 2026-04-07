Orgullo criollo en la NASA: Habló venezolano que diseñó el sistema de protecciones de descargas atmosféricas del programa Artemis

El ingeniero electricista venezolano, Carlos Tomás Mata, ofreció detalles de su experiencia como parte del programa Artemis de la NASA, donde entre otras cosas tuvo que diseñar el sistema de protecciones de descargas atmosféricas del SLS.

«Es una emoción indescriptible, que te hace sentir realmente muy pequeño», comentó con respecto a sus sensaciones durante una entrevista para Shirley Radio.

Asimismo, explicó que su trabajo con la misión comenzó mucho antes y estuvo involucrado en la construcción de la plataforma de lanzamiento y el sistema de producción para los vehículos en la plataforma del Centro Espacial Kennedy desde el 2007.

«Después comenzamos con la construcción del mobile launcher, que es la plataforma donde se monta el cohete para despegar, el sistema de instrumentación, monitoreo», dijo.

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«Es fácil ver como despega un cohete y en ocho minutos está en la atmósfera, pero la cantidad de años que lleva la preparación, todos los diseños y que todo fluya bien es muchísimo y mucha gente envuelta en estos programas», señaló.

El ingeniero venezolano destacó la importancia de estos sistemas para que pueda darse la misión sin mayores contratiempos. «Queremos estar seguros de que las descargar atmosféricas en la Tierra no dañen estos equipos o los puedan comprometer, para que puedan funcionar cuando están en el espacio».

Mata se graduó de la Universidad Simón Bolívar en 1993 y tras complementar sus estudios en los Estados Unidos, ingresó a la NASA en el año 2000. «Ni en la más remota imaginación se me pasó por la mente que iba a hacer las cosas que he hecho. No solo el sistema de protección, si no muchos otros sistemas. Ha sido una travesía increíble», asentó.