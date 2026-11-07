«No tengo a quién llamar»: Influencer visibilizó caso de joven en Barquisimeto y se viralizó en redes

Mediante las redes sociales se hizo viral el caso del joven Cristofer García, radicado en Barquisimeto, a quien le cambió la vida tras encontrarse con el influencer, Nelson José Martínez, conocido en redes como @isnelsonjose.

Cristopher es un joven larense que conmovió las redes, tras protagonizar un emotivo video junto al influencer, durante una dinámica grabada en las calles de la capital crepuscular.

Martínez le propuso un reto por dinero, a cambio de raparse la cabeza. Al preguntarle si tenía a algún familiar o amigo a quien llamar antes de cumplir la penitencia, Cristopher mostró su tristeza al no tener con quien comunicarse.

Dijo que se encontraba completamente solo y que atravesaba una fuerte depresión. “No tengo a quién llamar”, dijo e incluso, confesó que meses atrás había intentado atentar contra su vida.

Ante esta confesión, Nelson José detuvo el reto y lo abrazó. Luego le entregó una ayuda económica y se comprometió a brindarle apoyo e intercambiar números telefónicos.

El video se volvió viral rápidamente en plataformas como Instagram generando una ola de solidaridad.

El caso también visibilizó la importancia de la salud mental y el acompañamiento ante la depresión.

Posteriormente, Nelson José Martínez compartió actualizaciones del caso en sus historias de Instagram.

Las imágenes mostraron a Cristopher asombrado, con un semblante mucho más alegre. Se le puede ver ayudando a otras personas y distribuyendo bolsas de alimentos.

Más tarde, Cristopher publicó en su cuenta en Instagram que su teléfono no paraba de sonar. Dijo que recibió una enorme cantidad de solicitudes de ayuda y palabras de aliento enviados de parte de los usuarios. “¿Yo cómo leo esta vaina? ¡Y siguen llegando! ¡El teléfono se quedó pegado!», expresó.

Entre los numerosos comentarios, uno de los usuarios señaló: “Se tú también la luz de otros que están pasando por lo mismo. Sigue adelante ya tienes una ventana para ayudar a los demás. Dios te bendiga”.

Para el momento de redactar la nota, la cuenta de Instagram de Cristofer tenía casi 57.000 seguidores.

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