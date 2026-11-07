VIDEO VIRAL: La curiosa y tierna reacción de un oso pardo cuando su cuidador fue a medirlo

Un oso pardo llamado Tom se ha ganado el cariño de miles de personas gracias a su actitud y afecto con su cuidador y entrenador, Pavel Vyakin. El video se ha viralizado en redes sociales y dejó a los internautas conmovidos.

Vyakin difundió en la cuenta de Instagram de Tom un curioso video grabado en el recinto donde vive el oso pardo de unos 300 kilos. Aunque las imágenes fueron publicadas en marzo, se viralizaron nuevamente en los últimos días.

El curioso video captó el momento en que Vyakin va a medir el diámetro de Tom por el área de su estómago. Aunque parecía ser una actividad protocolaria, se convirtió en un conmovedor momento entre ambos.

Cuando Vyakin pasó la cinta métrica por el abdomen de Tom, se vio obligado a extender sus brazos alrededor del voluminoso animal. Lo que no esperaba es que el oso iba a interpretar esto como una muestra de afecto.

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En cuestión de segundos, Tom extendió sus grandes patas y «abrazó» a su cuidador, mientras este lo rodeaba con la cinta. El oso, incluso, llegó a lamer la cabeza de Vyakin, quien intentaba quitarse al animal de encima.

LA HISTORIA DE TOM

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y el video cuenta con millones de reproducciones en Instagram. Sin embargo, pocos conocen que la historia de Tom y Vyakin tiene varios años.

Aunque muchos osos en cautiverio nacieron en la naturaleza, el origen de Tom es meramente artístico y del mundo circense. Nació en 2019, cuando la presencia de estos animales en circos era una práctica legal y arraigada.

Luego de que Tom llegó al mundo, el circo no pudo seguir manteniéndolo y fue entregado a Vyakin, un adiestrador profesional. Durante años han sido inseparables y tienen miles de seguidores en la cuenta de Instagram del oso.