No necesitan cargador: Crean zapatos con inteligencia artificial que generan energía al caminar

Un grupo de ingenieros de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, desarrolló una zapato con inteligencia artificial capaz de generar su propia electricidad con cada pisada y analizar la forma de caminar de las personas.

El calzado deportivo cuenta con un sistema de IA integrada que examina la marcha humana sin necesidad de utilizar baterías recargables.

Por lo tanto, este invento tecnológico promete revolucionar el monitoreo médico y los procesos de rehabilitación desde el hogar.

¿ CÓMO FUNCIONAN ESTOS ZAPATOS INTELIGENTES ?

Los componentes electrónicos están ocultos estratégicamente en el talón de los zapatos. El mecanismo aprovecha la presión del pie mediante el efecto triboeléctrico, un fenómeno físico que transforma el roce de cada pisada en energía eléctrica útil.

Además, el dispositivo incorpora un acelerómetro y un procesador muy pequeño que analiza los registros de movimiento dentro del mismo calzado sin tener que enviar datos constantes a una computadora o teléfono, ahorrando muchísima corriente.

UN GRAN ALIADO PARA LA MEDICINA Y LA SALUD

El objetivo de este proyecto es que los profesionales de la salud puedan detectar a tiempo cambios en el equilibrio, la velocidad y el ritmo de los pacientes mientras hacen sus actividades cotidianas.

Esta tecnología podría ser de gran utilidad a futuro para evaluar el riesgo de caídas y seguir de cerca la evolución del Parkinson, lesiones cerebrales o de médula espinal. Durante las pruebas iniciales con voluntarios, el software clasificó movimientos como correr o subir escaleras con una precisión del 95,4 %, reseñó Infobae.

A pesar de los excelentes resultados científicos, el calzado todavía es un prototipo de laboratorio y no cumple una función de diagnóstico médico inmediato. Las pruebas se realizaron únicamente en cuatro participantes jóvenes y sanos, por lo que aún falta evaluar su comportamiento en adultos mayores o pacientes reales en rehabilitación.

En consecuencia, el equipo de investigadores deberá realizar pruebas clínicas más grandes antes de lanzar el calzado al mercado internacional.