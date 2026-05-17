¿No estás verificado? La red social X cambió sus límites y así afectará a usuarios con cuentas gratuitas

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, introdujo nuevos cambios en horas recientes que afectarán especialmente a aquellos usuarios no verificados, es decir, los que no tengan cuentas pagas.

De acuerdo con la información publicada en su Centro de Ayuda, una persona que no posea cuenta paga solo podrá enviar 500 mensajes privados al día. Además, solo podrá realizar 50 publicaciones originales a diario.

Con respecto a las respuestas, X solo permitirá 200 de estas. Además, aclara que «el límite de actualización diaria se desglosa aún más en límites más pequeños para intervalos cada quince días».

A esto se le suma que los cambios en el correo de la cuenta tendrán un límite de cuatro por hora. Aunado a eso, el límite técnico de seguimiento es de 400 por día.

No obstante, X advierte que este es solo un límite técnico de cuentas y que existen normas adicionales que «prohíben el comportamiento agresivo tras la cuenta».

La red social de Elon Musk aclaró que, en caso de alcanzar el límite, avisarán con un mensaje de error indicando cuál límite ha alcanzado una persona.

«Para límites que dependen de tiempo (como los mensajes directos, publicaciones, cambios en el correo electrónico de la cuenta y límites de solicitudes de API), podrás intentarlo de nuevo una vez que haya pasado el plazo», subrayó.

CAMBIOS DE X EN SU ALGORITMO

Por otro lado, trascendió que en GitHub se publicó el último algoritmo de X. Según se explica, este mostraría cuentas que una persona sigue con contenido recomendado por inteligencia artificial. Luego, las clasifica según la probabilidad con la que el usuario interactúe con ellas.

En ese aspecto, se mencionan los me gusta, respuestas, reposteos, clics, tiempo de visualización y hasta bloqueos o reportes.

El corazón del sistema se llama «Phoenix» y es un modelo basado en la misma arquitectura transformer de la IA Grok.