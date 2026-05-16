¿Menos capacidad de almacenamiento? Usuarios de Gmail se verían afectados por esta medida anunciada por Google

Google podría limitar el almacenamiento gratuito de Gmail a 5 GB en nuevas cuentas, según informó Android Authority. La medida implicaría un cambio relevante en la política de la compañía y en la gestión de servicios como Google Drive y Google Fotos.

“Estamos probando una nueva política de almacenamiento para las nuevas cuentas creadas en regiones seleccionadas”, dijo un portavoz de la empresa a CNET.

Agregó que ello “nos ayudará a seguir ofreciendo un servicio de almacenamiento de alta calidad a nuestros usuarios. Así los animamos a mejorar la seguridad de sus cuentas y la recuperación de datos”, reseñó Infobae.

Según la versión, debido a que el método de verificación móvil impide el uso indebido de almacenamiento en varias cuentas y ofrece un mecanismo seguro para la recuperación de perfiles, la compañía podría requerir que quienes deseen ampliar el límite inicial de 5 GB proporcionen un número de teléfono para habilitar gigabytes adicionales, indica el medio.

Incluso, afirma que Google quiere incentivar la suscripción a sus planes pagos con más almacenamiento y funciones de inteligencia artificial.

De acuerdo con los informes de usuarios recibidos por Android Authority, la modificación afecta principalmente a las cuentas creadas en países africanos. Sin embargo, no hay confirmación de si la medida incluirá a las demás regiones próximamente.

También se verificó un cambio sutil en la página de soporte de Google. En febrero, aseguraba 15 GB de almacenamiento gratuito; en marzo, cambió a “hasta 15 GB de almacenamiento”.

El lanzamiento de Gmail en 2004 marcó un antes y un después en la gestión del correo electrónico al ofrecer 1 GB de almacenamiento. La cifra se duplicó al año siguiente.

A lo largo de los años, Google expandió el espacio gratuito: de 2 GB pasó a 7 GB, luego a 10 GB, hasta alcanzar los 15 GB en 2013. Ese año Drive, Google Photos y Gmail se unificaron en un solo repositorio de datos para cada usuario.

POSIBLES IMPACTOS PARA LOS USUARIOS

Quienes ya tienen cuentas de Gmail con 15 GB o aquellos que planeen crear un nuevo usuario, deben asegurarse de contar con un método de verificación móvil. Esto, porque Google no aclaró que la reciente modificación en los términos de soporte podría aplicarse de modo retroactivo

Si ese fuera el caso, la medida podría afectar el acceso y uso de servicios clave, como la recepción de nuevos correos electrónicos. Y además la copia de seguridad de Google Fotos y la disponibilidad de Google Drive.

En foros y redes, algunos usuarios han sugerido que esta decisión busca incentivar la suscripción a los planes pagos de Google One.

La empresa amplió su oferta de servicios de pago, integrando funciones de Gemini AI en paquetes que comienzan en 8 dólares mensuales e incluyen 200 GB de almacenamiento.