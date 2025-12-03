No es tu internet: Reportaron caída global de la plataforma de WhatsApp Web

Este miércoles en horas de la mañana se registró una caída mundial de WhatsApp Web que afectó a miles de usuarios que no pudieron acceder a la aplicación de mensajería.

A través de las redes sociales, usuarios reportaron que la página se queda colgada al intentar ingresar desde un ordenador, mostrando el mensaje: “Se produjo un error”.

En esta línea, la plataforma Downdetector, que monitorea fallas en servicios, evidenció que los problemas comenzaron alrededor de las 8 de la mañana.

Los reportes indican que un 23 % de las fallas notificadas se concentran específicamente en el proceso de inicio de sesión.

Aunque no se trata de una caída total como las ocurridas en meses anteriores, como por ejemplo la que ocurrió en el mes de noviembre, hay reportes en redes sociales de usuarios que aseguran que han presentado dificultades para utilizar la plataforma, principalmente en regiones de habla hispana como Argentina, Venezuela, México y España.

Para intentar conectarse puede cerrar y reabrir el navegador; o probar diferentes navegadores. También puede escanear el QR nuevamente desde tu móvil.

Además, muchos usuarios que no podían ingresar a través de la web, pudieron hacerlo por la app de escritorio disponible para Windows/macOS, la cual se ha mantenido funcionando con estabilidad, según los reportes.

Como última opción si persiste la caída, no queda otra opción más que esperar unas horas, para que Meta pueda resolver estos problemas.