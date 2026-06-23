No es tu internet: Instagram sufrió caída mundial este 23 de junio

La red social Instagram sufrió este martes, 23 de junio, una falla en su plataforma. Todavía no hay detalles sobre la causa, pero internautas de todo el mundo advirtieron problemas para ingresar o actualizar la aplicación de Meta.

se cayó Instagram o solo soy yo? — . (@joseagueero) June 23, 2026



La página web Downdetector registró miles de reportes cerca de las 5 de la tarde en distintas partes del mundo. Antes de este pico de denuncias, la red social parecía estar funcionando con normalidad.

a alguien más le está fallando instagram? no me aparece ni los seguidores (porfa respondan) — Pablo Coll (@pablocoll_) June 23, 2026



Tan solo en Venezuela, Downdetector registró 120 reportes de fallas en Instagram. Más del 70% de los problemas se presentaron en la aplicación, mientras que el 29% informó de problemas en la conexión al servidor.

En el caso de Estados Unidos, más de 8.000 internautas reportaron en Downdetector problemas con la plataforma. El 59% indicó que la aplicación tenía fallas, mientras que el 19% señaló al feed y el 16% a la conexión al servidor.

INSTAGRAM NO SE HA PRONUNCIADO

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Instagram y Meta, propietaria de la red social, no se han pronunciado sobre las fallas. Se desconoce la causa oficial de los problemas o en cuánto tiempo se solucionarán.

De igual forma, también hubo reportes de fallas en Facebook y WhatsApp, dos plataformas que también pertenecen a Meta. No obstante, parece que los problemas en estas aplicaciones no llegaron a la magnitud de las que presentadas en Instagram.

No es la primera vez que Instagram sufre una caída en las últimas semanas. El pasado 12 de junio, esta red social y Facebook presentaron fallas a nivel global, descanso problemas en la aplicación, desconexiones continuas y lentitud en la carga de los perfiles.

Instagram cuenta con más de 3.000 millones de internautas activos mensuales, de acuerdo a los datos públicos de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. Es considerada una de las redes sociales más usadas del mundo, incluso por encima de X (Twitter) y TikTok.