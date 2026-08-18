«Necesito espacio»: Las frases que parecen ‘inofensivas’ pero que podrían anunciar el fin de tu relación de pareja

Ciertas frases que parecen inofensivas en una conversación de pareja pueden ser, en realidad, señales tempranas de que el vínculo está llegando a su fin, según un grupo de psicólogos y terapeutas internacionales.

La psicóloga clínica Sabrina Romanoff, formada en Harvard, y otros especialistas, advirtieron durante una entrevista concedida a CNBC, que expresiones como «Necesito espacio» o «Ya no es lo mismo» o «Así soy yo» funcionan como un cierre a cualquier posibilidad de diálogo, al presentar el comportamiento cuestionado como un rasgo inamovible de la personalidad.

«ASÍ SOY YO»

Según la psicóloga esta frase cierra la puerta a cualquier ajuste en la relación al presentar el comportamiento cuestionado como un rasgo fijo de la personalidad, no como algo que se pueda trabajar.

«Si tu pareja está convencida de que el comportamiento que te preocupa es un rasgo fijo, cierra cualquier avance y te obliga a aceptar sin conversación», sostuvo.

Su recomendación es pedir cambios en los patrones de conducta, no en la esencia de la persona.

«ESTÁS EXAGERANDO» / «SIEMPRE HACES UN DRAMA»

Romanoff explica que esta frase desplaza el foco del problema real hacia la reacción emocional del otro, generando dudas sobre la validez de sus propios sentimientos.

La sugerencia es separar ambos temas: primero resolver lo que causó el malestar, después —si hace falta— hablar de cómo se reaccionó.

«NECESITO UN TIEMPO»

La terapeuta matrimonial y familiar estadounidense Anita Chlipala advierte que, aunque una pausa puede ayudar en momentos puntuales de crisis, su uso repetido suele ser una forma de posponer una ruptura ya inevitable.

La clave está en si la pausa viene con un compromiso real de cambio o si es solo una excusa.

«NO PUEDO CAMBIAR LO QUE SIENTO»

Para la psicoterapeuta Ivy Kwong, esta frase refleja resignación: la persona ya dejó de invertir energía en el vínculo. Suele aparecer después de varios intentos fallidos de diálogo.

«QUIZÁ SOLO ESTAMOS PASANDO POR UNA ETAPA»

La picóloga clínica y sexóloga Lori Lawrenz la describe como un mecanismo de defensa para evitar aceptar el deterioro real de la relación. Su consejo es observar si los problemas se repiten y si la pareja ya dejó de aportar bienestar.

«PREFIERO ESTAR SOLO O SOLA»

La profesora de psicología Theresa E. DiDonato, investigadora sobre relaciones y colaboradora de Psychology Today, sostiene que esta frase suele esconder miedo a la soledad más que un deseo genuino de continuar.

Aparece, explicó, cuando ya se perdió la conexión emocional y solo queda la costumbre.

«NECESITO ESPACIO»

El psicólogo Jeffrey Bernstein señala que, cuando el pedido de espacio se vuelve constante, indica que una de las partes ya no quiere enfrentar los problemas de fondo.

En estos casos, la distancia suele ser el paso previo al cierre definitivo.

Para los expertos, reconocer estas frases a tiempo puede ayudar a las parejas a tomar decisiones más informadas sobre el futuro de la relación.