«Batallas de aura», la moda que se impone en TikTok y causa furor entre los jóvenes

Ya la moda que se impone en las redes sociales no son los retos virales, ni las “trends” con coreografías de un tema que repite todo el mundo; ahora lo que se está imponiendo, sobre todo en TikTok, son las “batallas de aura”.

Y no es que los contrincantes compiten para ver a quién le rodea a energía más bonita o poderosa, sino que se trata de una “competencia de actitud” donde el lenguaje corporal de los usuarios de esa plataforma ahora se traduce en “aura”.

Entonces, se trata de una forma imaginaria de medir cuánto estilo, presencia o actitud tiene una persona.

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Según publica el portal Ríonegro, la dinámica no tiene un reglamento único. Los videos que se publican dos personas pueden enfrentarse haciendo poses, gestos y movimientos. Estas acciones que buscan generar una impresión de seguridad y personalidad.

Luego, la audiencia puede decidir quién tuvo más “aura”. La competencia se centra en que los involucrados puede tener una mirada seria o realizar una caminata exageradamente segura. Incluso realizar un gesto inesperado que se traduce en un aumento de “puntos”.

De allí surgieron expresiones como “aura points” que son tantos imaginarios puntos que la persona puede ganar o perder según lo que haga.

También surgió la expresión “farmear aura” que significa realizar acciones para aumentar esa percepción de estilo o presencia.

¿CÓMO SON LAS BATALLAS?

En este caso existe una fórmula obligatoria. Simplemente, se trata de dos personas intentando superar a la otra en actitud.

De allí que “las batallas” pueden comenzar con una pose y terminar con una secuencia de gestos, movimientos o situaciones cada vez más exageradas. Para ello, la cámara es fundamental para el desafío: registra el momento y permite que otros usuarios juzguen quién ganó.

También aparecen elementos propios de la cultura de internet, como sonidos virales, ediciones rápidas, efectos y referencias a memes.

La competencia no necesariamente busca demostrar una habilidad concreta. Muchas veces el objetivo es simplemente hacer que la otra persona parezca menos “cool” que el otro.