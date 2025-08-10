«Será un mes de guerra»: Mhoni Vidente dio las dos fechas de agosto que descontrolarán al mundo

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente reveló que agosto traerá cambios radicales en el mundo, advirtiendo que «será un mes de guerra», aunque precisó dos fechas claves donde los «movimientos energéticos» descontrolarán al mundo.

En un nuevo video subido a sus plataformas digitales, la pitonisa ofreció una serie de advertencias y pronósticos, para que no nos tomen por sorpresa.

En su intervención, subrayó los profundos cambios que se avecinan, resaltando que el mundo atraviesa una etapa de transformación que se manifiesta con fuerza en lo político, lo social y lo climático.

Según su lectura de cartas, la vidente auguró que el Sol se estaría acercando más a la Tierra durante este mes, de manera que los fenómenos de calor estarían disparados, al punto de afectar a grandes partes del mundo. También ocurrirían todo tipo de sucesos naturales, provocados por los movimientos energéticos, según reseñó El Heraldo de México.

DOS FECHAS QUE DESCONTROLARÁN AL MUNDO

Mhoni Vidente afirmó que el día 13 de agosto sería clave, pues habría una tormenta solar, movimientos telúricos y temperaturas que antes no se habían sentido.

“El día 13 de agosto es un día clave porque el Sol se va a acercar más a la Tierra en todos los sentidos. Van a haber tormentas solares, movimientos sísmicos, movimientos fuertes… temperaturas altísimas de calor, estamos hablando que más de 300 millones de personas en el mundo entero, especialmente en México, Estados Unidos y Europa, van a sufrir una onda de calor que no se veía en este tiempo”, aseguró la pitonisa.

De igual manera, afirmó que el 21 de este mes sería el escenario para que arrancara de nuevo un conflicto bélico en el mundo, llevando a que distintos países entraran en una disputa muy fuerte.

“El 21 de agosto se visualiza otra vez la guerra en Asia. Se ve el estallido o la violencia de otra contienda bélica. Estarán Irán, Pakistán, Israel, Rusia, y parte de China. Será un mes de guerra, golpes de Estado, sol fuerte”, sentenció.