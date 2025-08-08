Estas son las 10 claves para disfrutar al máximo la sexualidad femenina

Este 8 de agosto se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino, invitando a reflexionar sobre la sexualidad femenina. En tal sentido, independientemente de la edad, hay varias claves para disfrutarla al máximo.

La médica ginecóloga María Laura Martínez dejó claro que el orgasmo es mucho más que mero placer. «Tiene múltiples beneficios para la salud (…) y importante saber que no hay una única forma de alcanzarlo», añadió.

La especialista sexóloga Milena Mayer aseguró que el autoconocimiento es fundamental. En tal sentido, sostuvo que es crucial tomar en cuenta varios aspectos para disfrutar del orgasmo y la sexualidad.

CLAVES DE LA SEXUALIDAD

Ejercicio: ambas expertas coincidieron en que la actividad física es fundamental. Al caminar, correr o nadar, por ejemplo, se incrementa la energía y mejora el estado de ánimo, dando mejores condiciones para una sexualidad positiva.

Dejar el cigarrillo: más allá de los daños que hace a la salud, este vicio también afecta a la sexualidad y el organismo. Esto se debe a que reduce el flujo sanguíneo hacia la zona íntima, generando sequedad vaginal.

Hablar con la pareja: «Las conversaciones se llenan de la logística de los hijos, la casa, las cuentas y el cambio del auto, pero no sobre qué está pasando con la vida íntima de la pareja», expuso Mayer.

Chalar con un experto: también es relevante mantener una comunicación fluida con un ginecólogo sobre la salud sexual. Es valioso pasar por los chequeos necesarios, además de recibir orientación para aclarar dudas respecto a la sexualidad.

Fortalecer el piso pélvico: la sexualidad se puede mejorar al seguir los ejercicios Kegel, los cuales aumentan el flujo sanguíneo hasta la zona íntima. Así pues, genera mayor placer y mejora la intensidad del orgasmo.

Mitos y tabúes: «Es muy importante que la pareja mantenga una relación de intimidad que exceda a la genitalidad en la que se puedan besar, acariciar y estar juntos», dice Mayer, sobre los mitos de la sexualidad.

Aceptar la edad: Un aspecto crucial de la sexualidad es ser conscientes sobre el cuerpo. «El primer paso para ser feliz en esta etapa de la vida es aceptar nuestra edad y abrazar nuestras nuevas circunstancias», exponen las expertas.

Darse tiempo: La ginecóloga Yasmin Mehanna recordó que la sexualidad no debe ser algo acelerado, sino que hay que tomar el tiempo para disfrutar cada momento.

Lubricación: Además de la lubricación natural, hay lubricantes a base de agua o hidratantes vaginales que son de gran ayuda para la sexualidad. Asimismo hay tratamientos locales como cremas u óvulos de estrógeno que también cumplen la función.

Tratamiento: «Las mujeres con sus médicos ginecólogos pueden evaluar la posibilidad de considerar la terapia hormonal para aliviar los síntomas de la menopausia y mejorar la lubricación vaginal», concluyó Mehanna.