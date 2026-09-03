¿Magnesio para dormir? La ‘nueva’ melatonina de la que todos hablan

La melatonina, una hormona natural que se encarga de regular los ciclo de sueño y vigilia, ha sido uno de los principales suplementos para dormir. Sin embargo, el magnesio podría quitarle el lugar dentro del mercado.

De acuerdo a la empresa de investigación de mercado NBJ, las ventas de suplementos que contienen melatonina se acercaron a los 800 millones de dólares en 2025. La cifra incrementó en un 5% respecto al periodo previo.

A pesar de que la melatonina sigue siendo uno de los suplementos más populares en esta materia, algunos usuarios aseguran que el magnesio ofrece un descanso más profundo y reparador que la primera, además de no provocar somnolencia matutina.

Las ventas de suplementos que contienen magnesio aumentaron en un 17%, un incremento mucho más alto que aquellos con melatonina. Según expertos, esta tendencia podría mantenerse durante los próximos años.

BENEFICIOS DEL MAGNESIO

Jennifer Martin, psicóloga clínica de la Universidad Internacional de Florida, consideró que el reciente interés por el magnesio se debe, en parte, a la mala prensa que ha concentrado la melatonina en los últimos años.

El magnesio es un nutriente enfocado en regular la presión arterial y azúcar en sangre, además de controlar la función nerviosa y muscular. No obstante, estudios limitados indican que también puede ayudar a conciliar el sueño.

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Los hallazgos científicos respaldan la idea de que el magnesio puede mejorar el sueño de las personas, aunque todavía no hay resultados concluyentes. Asimismo, permanece el debate de si es mejor que la melatonina para consolidar el descanso.

A ciencia cierta, se desconoce cuál de los suplementos es mejor para dormir, puesto que no se han hecho estudios que los comparen directamente. Las investigaciones sobre la melatonina son más sólidas que las del magnesio, aunque, si tienes problemas para dormir, lo ideal es consultar con un especialista.