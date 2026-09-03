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EN VIDEOS: Llegan robots humanoides que puedes contratar para limpiar tu casa por una tarifa mínima

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

La robótica humanoide lleva varios años sorprendiendo a la humanidad y cada vez son más los usos que tiene en el día a día. Ahora la industria dio un paso más allá y los robots llegaron a los hogares para hacer labores de limpieza.

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La compañía estadounidense Tau Robotics puso en marcha este proyecto para llevar a los robots de los laboratorios a los hogares. El servicio de limpieza doméstica comenzó a operar hace unas semanas en la ciudad de San Francisco, en California.

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De acuerdo a medios estadounidenses, la empresa busca competir con los servicios tradicionales de aseo. En tal sentido, una hora de limpieza tiene un costo de 30 dólares, mientras que el mismo periodo con dos robots se eleva hasta los 60 dólares.


El CEO de la empresa, Alexander Koch, ha compartido en redes sociales numerosos videos de los robots. En las imágenes se puede ver a los humanoides bajando de vehículos y haciendo distintas labores de limpieza en hogares.

TRABAJOS DE LOS ROBOTS

En primera instancia, la empresa ofrece el servicio de los robots bajo una modalidad de invitación. Aquellos usuarios interesados deben registrarse en una lista de espera para acceder al producto en estas etapas iniciales.

De acuerdo a Tau Robotics, los robots pueden cumplir distintas labores de limpieza doméstica. Las principales son aspirar pisos, trapear, limpias encimeras, recoger objetos, sacar la basura y desinfectar inodoros.

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Los robots buscan adaptarse a las características de cada vivienda, en lugar de seguir una plantilla idéntica en su funcionamiento. Igualmente, cabe aclarar que el servicio todavía requiere de supervisión humana remota.

Aunque se trata de un servicio en etapas iniciales, deja claras las oportunidades que ofrecen los robots para facilitar la vida de las personas. Ahora toca conocer las nuevas sorpresas que tiene la robótica para los próximos años.

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