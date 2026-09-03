EN VIDEOS: Llegan robots humanoides que puedes contratar para limpiar tu casa por una tarifa mínima

La robótica humanoide lleva varios años sorprendiendo a la humanidad y cada vez son más los usos que tiene en el día a día. Ahora la industria dio un paso más allá y los robots llegaron a los hogares para hacer labores de limpieza.

La compañía estadounidense Tau Robotics puso en marcha este proyecto para llevar a los robots de los laboratorios a los hogares. El servicio de limpieza doméstica comenzó a operar hace unas semanas en la ciudad de San Francisco, en California.

De acuerdo a medios estadounidenses, la empresa busca competir con los servicios tradicionales de aseo. En tal sentido, una hora de limpieza tiene un costo de 30 dólares, mientras que el mismo periodo con dos robots se eleva hasta los 60 dólares.

Today, we’re launching Tau’s humanoid cleaning service in San Francisco at $30 per hour. Access is initially invite-only as we scale operations. If you don’t have an invite yet, join the waitlist at https://t.co/RzW2TIUtbq. All footage is shown at 1× speed. Each humanoid is… pic.twitter.com/tcuReme8t3 — Alexander Koch (@alexkoch_ai) July 28, 2026



El CEO de la empresa, Alexander Koch, ha compartido en redes sociales numerosos videos de los robots. En las imágenes se puede ver a los humanoides bajando de vehículos y haciendo distintas labores de limpieza en hogares.

TRABAJOS DE LOS ROBOTS

En primera instancia, la empresa ofrece el servicio de los robots bajo una modalidad de invitación. Aquellos usuarios interesados deben registrarse en una lista de espera para acceder al producto en estas etapas iniciales.

De acuerdo a Tau Robotics, los robots pueden cumplir distintas labores de limpieza doméstica. Las principales son aspirar pisos, trapear, limpias encimeras, recoger objetos, sacar la basura y desinfectar inodoros.

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You can now book two humanoids for our cleaning service in SF. One humanoid for 60 minutes is $30, two are $60. You can book a cleaning at https://t.co/Brl42KyISx. If you don’t have an invite code yet, join the waitlist. Timelapse at 5× speed (~40 minutes in real time). pic.twitter.com/lUbBT7Kjet — Alexander Koch (@alexkoch_ai) August 13, 2026



Los robots buscan adaptarse a las características de cada vivienda, en lugar de seguir una plantilla idéntica en su funcionamiento. Igualmente, cabe aclarar que el servicio todavía requiere de supervisión humana remota.

Aunque se trata de un servicio en etapas iniciales, deja claras las oportunidades que ofrecen los robots para facilitar la vida de las personas. Ahora toca conocer las nuevas sorpresas que tiene la robótica para los próximos años.