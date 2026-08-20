Los siete hábitos que aceleran el envejecimiento de tu cerebro y las recomendaciones para cambiarlos

El sedentarismo, el exceso de pantallas, tabaquismo, aislamiento social y abuso del azúcar y el alcohol figuran entre los hábitos cotidianos que, según diversos estudios científicos, pueden acelerar el envejecimiento del cerebro y elevar el riesgo de deterioro cognitivo.

«El cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, empieza a envejecer y a debilitarse», afirmó Ben Rein, profesor clínico adjunto de neurociencia en la Universidad de Buffalo y autor del nuevo libro “Por qué los cerebros necesitan amigos”, de acuerdo con lo reseñado por Infobae.

Un estudio publicado en la revista Nature Aging dio pistas del envejecimiento del cerebro y sitúa su inicio a los 57 años, con otros dos picos importantes a los 70 y los 78 años.

La evidencia científica indica que intervenir en 14 factores de riesgo modificables podría evitar o retrasar hasta el 45 % de los casos de demencia.

«Desde la mediana edad es cuanto más activos podemos ser en cuanto a prevención del desarrollo de demencia. Con actividad física y cuidado de factores cardiovasculares, de traumatismos de cráneo, tratamiento de la hipoacusia y evitando el exceso de alcohol y el tabaquismo prevenimos la presencia de factores de riesgo que puedan dar origen a este tipo de enfermedad», se agregó.

HÁBITOS QUE DEBES EVITAR

A continuación, los siete hábitos que pueden acelerar el envejecimiento cerebral y las acciones recomendadas para revertir o evitar sus efectos.

1.- Exceso de tiempo frente a pantallas

Ver televisión durante muchas horas al día o navegar de forma pasiva por redes sociales se asocia con mayor atrofia cerebral en áreas clave para la memoria y la toma de decisiones, según estudios.

«Ver la televisión suele ser una actividad cognitivamente pasiva», afirmó Natan Feter, investigador de ciencias del ejercicio en la Universidad del Sur de California.

«A diferencia de leer, trabajar o resolver problemas, a menudo requiere relativamente poca atención sostenida, memoria o procesamiento cerebral. Con el paso de los años, esto puede proporcionar menos estimulación a las redes neuronales que sustentan la cognición».

Recomendación: «Ver contenido educativo, participar en una videollamada o leer en línea exige mucho más del cerebro que simplemente navegar pasivamente por las redes sociales», señaló el investigador.

«La cuestión no es solo si hay una pantalla de por medio, sino cómo se activa el cerebro», advirtió.

2.- Estar sentado demasiado tiempo

Pasar demasiadas horas sentado impacta negativamente la circulación sanguínea cerebral, lo que puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo.

Según Harvard Health, el ejercicio constante mejora la salud cerebral a través de dos vías: reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y genera factores de crecimiento que ayudan a crear nuevas células cerebrales.

Recomendación: Feter sugirió cambiar el enfoque de «sentarse menos» a «sentarse de forma más inteligente».

Esto implica alternar con pausas breves de movimiento, como caminar durante uno a cinco minutos cada hora, y realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio, como caminatas rápidas, correr, nadar o practicar deportes.

3.- Consumo de tabaco y vapeo

El tabaco y el vapeo dañan los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, acelerando el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria.

Recomendación: Dejar de fumar o vapear cuanto antes. Los especialistas aconsejan evitar cualquier producto con nicotina para proteger la función cerebral.

4.- Consumo excesivo de azúcar y edulcorantes

El exceso de azúcar y edulcorantes puede afectar la memoria y acelerar la atrofia cerebral, según estudios. En una investigación, voluntarios consumieron el 25% de sus calorías diarias a través de azúcar añadido y, en solo 10 días, ese consumo aumentó su presión arterial y afectó negativamente su memoria.

La solución no pasa por los edulcorantes: las investigaciones también han demostrado que la ingesta de altas cantidades de aspartamo, sacarina y sorbitol (E420) puede acelerar el deterioro cognitivo.

Recomendación: Reducir el consumo de productos azucarados y ultraprocesados, como barras de cereal, alfajores, hamburguesas, panchos y comidas rápidas, que contienen aditivos como grasas, azúcares y sabores artificiales que pueden ser perjudiciales para el cerebro.

5.- Falta de interacción social

El aislamiento social incrementa considerablemente el riesgo de demencia, mientras que mantener una vida social activa protege la estructura cerebral.

Recomendación: Reservar tiempo para la socialización. Es fundamental reconocer la importancia de la interacción social y buscar formas de mantener el contacto con otras personas.

6.- No cuidar la audición

La pérdida auditiva, incluso leve, se vincula con un mayor riesgo de demencia. Numerosos estudios señalan que la hipoacusia es un factor de riesgo de deterioro cognitivo o de demencia en edades avanzadas.

La Comisión Lancet reconoció la pérdida de audición como un factor de riesgo modificable para estas enfermedades.

Recomendación: Proteger los oídos en ambientes ruidosos y, cuando sea necesario, recurrir a audífonos si la audición comienza a disminuir. La prevención y el control regular de la audición ayudan a preservar la salud cerebral a largo plazo.

7.- Consumo de alcohol

La Escuela de Medicina de Harvard informó que los estudios mostraron una relación entre el consumo regular de alcohol en cantidades superiores a las moderadas y un riesgo de Alzheimer 22 % mayor frente a las personas que no bebían.

Harvard señala que las directrices actuales en Estados Unidos recomiendan limitar el consumo a dos bebidas al día o menos en hombres, y las mujeres a una bebida al día, tomando como porción de bebida estándar: cerveza (355 ml), vino (148 ml) o licores destilados (44 ml).