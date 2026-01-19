Los seis factores por el que las mujeres tendrían más dificultad para dormir que los hombres

La Encuesta Global del Sueño 2025 determinó que a las mujeres les cuesta más conciliar el sueño que a los hombres, lo que incide en la profundidad del descanso que debe lograr una persona al dormir.

El estudio analizó a más de 30.000 personas en 13 países y reflejó que casi una de cada cuatro féminas experimenta sueño inquieto de manera recurrente, mientras que entre los varones la proporción se reduce a uno de cada ocho.

Asimismo, un artículo publicado en el European Journal of Public Health confirmó que la diferencia en la calidad del sueño persiste aun cuando las horas totales dormidas no muestran grandes variaciones entre los géneros, lo que sugiere que se trata de un fenómeno multifactorial.

Las estadísticas más recientes muestran que el 38% de las mujeres tiene dificultades para conciliar el sueño más de tres veces por semana, frente al 29% de los hombres, según reseña Infobae.

De igual manera, se determinaron seis factores, entre biológicos, psicológicos y sociales, que tienen un impacto directo en el desarrollo de una mujer a lo largo de su vida, lo que resultaría en estos problemas para conciliar el sueño y lograr un descanso reparador. Estos serían los siguientes:

1. CICLOS BIOLÓGICOS Y CAMBIOS HORMONALES

Especialistas consultados por Infobae, coinciden en que la pubertad, la menstruación, el embarazo, el puerperio, la lactancia y la menopausia ejercen un impacto directo sobre el sueño femenino.

Asimismo, señalan que estos procesos “alteran los ritmos circadianos y la secreción de hormonas clave como la melatonina, el cortisol, los estrógenos y la progesterona”, lo que “puede aumentar la vulnerabilidad al insomnio, a los despertares nocturnos y al sueño no reparador”.

2. MAYOR CARGA DE CUIDADO Y ROL FAMILIAR

Las mujeres suelen asumir una mayor responsabilidad en el cuidado del hogar y de la familia, lo cual les genera un mayor nivel de ansiedad y angustia. La normalización del cansancio femenino y la autoexigencia generan contextos donde el descanso queda relegado, muchas veces durante años.

3. HIPERACTIVACIÓN COGNITIVA Y RUMIACIÓN NOCTURNA

La prevalencia de hiperactivación cognitiva nocturna, rumiación y ansiedad anticipatoria es ampliamente mayor en las mujeres. De acuerdo a uno de los expertos consultados esto dificulta la conciliación y el mantenimiento del sueño.

4. SUBDIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS DEL SUEÑO

Otro especialista destaca que en las mujeres existe un subdiagnóstico del trastorno de apnea obstructiva del sueño, ya que es una condición que suele sospecharse más en hombres. Esta situación impide que muchas mujeres reciban tratamiento adecuado, amplificando la mala calidad del descanso.

5. MAYOR INCIDENCIA DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

Las mujeres tienen tasas más altas de depresión y trastorno de ansiedad generalizada, ambas entidades asociadas con trastornos del sueño. El déficit de descanso incrementa el riesgo de ansiedad, depresión, irritabilidad y problemas de regulación emocional y suele agravar trastornos psicológicos preexistentes.

6. ESTILOS DE VIDA

Los especialistas coincidieron en que los estilos de vida y los hábitos cotidianos influyen de manera directa en el descanso. Todos aquellos hábitos que estimulen física o psíquicamente en horarios nocturnos atentan contra la capacidad de tener un sueño saludable. Entre ellas destacan la exposición a pantallas, actividades laborales o físicas intensas y la falta de regularidad en los horarios de descanso.