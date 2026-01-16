¿La gelatina es saludable? Estos son sus beneficios, según expertos

La gelatina destacó como un postre asociado a la infancia y a las fiestas de niños. Sin embargo, durante los últimos años comenzó a ganar protagonismo como un alimento funcional y especialistas indican que tiene distintos beneficios.

Según Journal of Nutrition, la gelatina no solamente aporta colágeno y minerales esenciales. Estudios indican que también contribuye al cuidado de la piel, fortalecimiento de las articulaciones y a la buena salud ósea.

A pesar de que la gelatina era vista como un dulce infantil, en la actualidad es tomada en cuenta por aquellas personas que buscan mejorar su bienestar. Su composición y versatilidad lo han convertido en una opción sumamente atractiva.

TIPOS DE GELATINA

La selección de la gelatina más saludable depende de su composición y del proceso de elaboración. Expertos indican que, entre las opciones disponibles en el mercado masivo, las más recomendables son aquellas en su estado más puro.

Una de las mejores opciones es la gelatina sin sabor ni azúcares añadidos. Gracias a que no tienen colorantes o saborizantes artificiales, es una opción baja en calorías, rica en proteínas y nutritiva.

Otra de las opciones es la gelatina de hueso, que se prepara al cocinar huesos de animales por varias horas. Su técnica de preparación extrae el colágeno y minerales, lo que refuerza los beneficios para huesos y articulaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA MEDIDA QUE TOMARÁ WHATSAPP A PARTIR DEL 15ENE QUE AFECTARÍA A MUCHOS DE SUS USUARIOS

Los especialistas también recomiendan la gelatina de cítricos, elaborada junto a jugos naturales ricos en vitamina C. Así pues, funciona como antioxidante y potencia la producción de colágeno en el organismo.

La National Institutes of Health (NIH) confirmó que la gelatina tiene ventajas probadas en distintos aspectos, producto de su alto contenido de colágeno, incluyendo elasticidad y firmeza de la piel, fortalecimiento de músculos, ligamentos y tendones, y prevención de enfermedades degenerativas.