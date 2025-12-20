Tendencias

Los riesgos del perfeccionismo tóxico: puede aumentar la ansiedad y la depresión, según expertos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Archivo

Especialistas de la Universidad de Harvard y la Universidad de Boston alertaron sobre los riesgos que representa el perfeccionismo tóxico, en medio de un mundo en donde la presión por alcanzar el éxito puede generar problemas de salud mental.

Contents

Un grupo de especialistas se reunió en el pódcast Harvard Thinking. En ese espacio, analizaron el concepto de perfeccionismo tóxico, a la vez que alertaron sobre las consecuencias, como ansiedad, depresión y aislamiento.

Leer Más

jardinero
No quitaron la decoración de Halloween y el jardinero se llevó un gran susto, pensó que había un cadáver
La insólita historia de los presos que excavaron un túnel con un cepillo de dientes y escaparon
¿Preocupado por un virus en WhatsApp? Así los puedes evitar 

Expertos, como la periodista Jennifer Breheny Wallace, la profesora clínica adjunta Ellen Hendriksen y la profesora asociada Michaela Kerrissey, afirmaron que este tipo de perfeccionismo consiste en un exceso de autocrítica y presión.

En el pódcast detallaron tres tipos de perfeccionismo: el egocéntrico, que exige perfección a uno mismo; el enfocado a los demás, que demanda al entorno; y el socialmente prescrito, que surge de los estándares que se cree impone la sociedad.

RIESGOS DEL PERFECCIONISMO

La profesora Hendriksen detalló que el perfeccionismo puede generar ansiedad social, trastornos alimentarios, TOC y depresión. En casos extremos, está relacionado con el suicidio juvenil.

Durante las últimas décadas, se ha visto un aumento de hasta el 33% del tipo socialmente prescrito. Esto deja en evidencia una cultura que «busca el perfeccionismo» y el «agotamiento se acelera».

«Esforzarse por la excelencia es bueno. ¿Perfeccionismo? Simplemente, no le veo ningún beneficio», expuso Wallace, quien aclaró que, en ciertos casos, se vincula la autoestima exclusivamente con el rendimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: EL TURISTA QUE SE ATREVIÓ A ‘JUGAR’ CON EL PULPO MÁS VENENOSO DEL MUNDO EN FILIPINAS

¿Estás buscando un empleo para personas que deseen trabajar desde casa? En EEUU una empresa ofrece justo un trabajo con esas necesidades y el salario sería hasta de $1200 por semana.  
Expertos insisten en que la necesidad de darle prioridad a la excelencia y no el perfeccionismo. Foto: Archivo

Las especialistas indicaron que hay distintas formas de abordar el perfeccionismo tóxico, pero, en primera instancia, es crucial sentirse valorado por quién es cada persona y no solo por los resultados.

El panel concluyó que es importante crear espacios de apoyo y permitir el error, a la vez que se valora el aprendizaje sobre la perfección. Así pues, se puede contrarrestar la presión y fortalecer el bienestar.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La estafa romántica que sufrió una mujer a través de una app de citas, transfirió miles de dólares para “comprar una casa”
EEUU
EN VIDEO: El aterrador ataque con cuchillo que dejó tres muertos y varios heridos en Taiwán
Mundo
Clinton en un jacuzzi, fiestas con Jagger y Michael Jackson figuran en archivos revelados de Epstein
EEUU