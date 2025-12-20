Los riesgos del perfeccionismo tóxico: puede aumentar la ansiedad y la depresión, según expertos

Especialistas de la Universidad de Harvard y la Universidad de Boston alertaron sobre los riesgos que representa el perfeccionismo tóxico, en medio de un mundo en donde la presión por alcanzar el éxito puede generar problemas de salud mental.

Un grupo de especialistas se reunió en el pódcast Harvard Thinking. En ese espacio, analizaron el concepto de perfeccionismo tóxico, a la vez que alertaron sobre las consecuencias, como ansiedad, depresión y aislamiento.

Expertos, como la periodista Jennifer Breheny Wallace, la profesora clínica adjunta Ellen Hendriksen y la profesora asociada Michaela Kerrissey, afirmaron que este tipo de perfeccionismo consiste en un exceso de autocrítica y presión.

En el pódcast detallaron tres tipos de perfeccionismo: el egocéntrico, que exige perfección a uno mismo; el enfocado a los demás, que demanda al entorno; y el socialmente prescrito, que surge de los estándares que se cree impone la sociedad.

RIESGOS DEL PERFECCIONISMO

La profesora Hendriksen detalló que el perfeccionismo puede generar ansiedad social, trastornos alimentarios, TOC y depresión. En casos extremos, está relacionado con el suicidio juvenil.

Durante las últimas décadas, se ha visto un aumento de hasta el 33% del tipo socialmente prescrito. Esto deja en evidencia una cultura que «busca el perfeccionismo» y el «agotamiento se acelera».

«Esforzarse por la excelencia es bueno. ¿Perfeccionismo? Simplemente, no le veo ningún beneficio», expuso Wallace, quien aclaró que, en ciertos casos, se vincula la autoestima exclusivamente con el rendimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: EL TURISTA QUE SE ATREVIÓ A ‘JUGAR’ CON EL PULPO MÁS VENENOSO DEL MUNDO EN FILIPINAS

Las especialistas indicaron que hay distintas formas de abordar el perfeccionismo tóxico, pero, en primera instancia, es crucial sentirse valorado por quién es cada persona y no solo por los resultados.

El panel concluyó que es importante crear espacios de apoyo y permitir el error, a la vez que se valora el aprendizaje sobre la perfección. Así pues, se puede contrarrestar la presión y fortalecer el bienestar.