Los impactantes resultados de un estudio sobre la necesidad de convivir con animales

Las mascotas son uno de los aspectos más homogéneos de la humanidad. Sin importar el lugar del globo, es habitual que las personas sientan una necesidad de convivir con animales y tenerlos como parte de la familia.

Un grupo de especialistas, liderados por la Universidad de Oxford, investigaron por qué el ser humano quiere mascotas. Así pues, descubrieron que el impulso de vincularse con animales no es algo exclusivo de nuestra especie.

El estudio, publicado en la revista Primates, analizó 427 casos de interacción social entre 88 especies de primates y 127 especies asociadas. Las conductas observadas son fueron casos aislados, sino patrones extendidos que indican el origen evolutivo del cariño por las mascotas.

La investigación determinó que los primates no humano tienen vínculos sociales con otros animales. En muchos casos, se trata de lazos amistosos, incluyendo el juego y acicalamiento como formas más frecuentes.

PRIMATES Y LAS ‘MASCOTAS’

Los científicos descubrieron que en el 66% de los casos fueron los primates lo que se acercaron a otros animales. Mientras tanto, el 33% fueron bidireccionales y menos del 1% comenzaron por otras especies.

«Nuestro estudio demuestra que muchos primates también muestran una notable curiosidad, tolerancia e incluso cuidado hacia animales que no pertenecen a su misma especie», expuso Cyril C. Grueter, de la Escuela de Antropología y Etnografía de Museos de la Universidad de Oxford.

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El experto aclaró que estos comportamientos no son semejantes a tener mascotas. No obstante, «podrían representar algunos de los pilares evolutivos a partir de los cuales surgió la relación de compañerismo entre humanos y ellos».

La investigación brindó nuevos detalles sobre la evolución de la empatía y la flexibilidad social. Asimismo, reveló las capacidades de los primates, incluyendo a los humanos, para interactuar con otras especies de animales.

Durante mucho tiempo se consideró que el tener mascotas era un capricho moderno. Sin embargo, el estudio dejó claro que la necesidad de tener animales en nuestro entorno podría ser una parte crucial de nuestra herencia evolutiva.