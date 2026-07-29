Las razones por las que los gatos se lamen entre ellos: no siempre es cariño

Es muy habitual que los gatos se laman entre ellos como una muestra de afecto o confianza. Sin embargo, una reciente investigación determinó que esta acción puede tener otros significados sociales entre los felinos.

Investigadores de la Universidad de Gante y la Universidad de Lincoln analizaron el acicalamiento. Para ello, los cuidadores de 53 hogares con dos gatos filmaron a sus mascotas mientras interactuaban.

Tras evaluar los datos, el estudio, publicado en la revista Applied Animal Behaviour Science, concluyó que el lamido de los gatos, conocido como allogrooming, depende del contexto. En ese sentido, no se puede interpretar automáticamente como una muestra de amistad.

De acuerdo a la investigación, si el acicalamiento se da en el marco de una cercanía física, suele tener una función afiliativa. Cuando los gatos buscan contacto corporal, suele haber allogrooming en el 41% de los casos.

LAMIDO COMO ADVERTENCIA

Aunque en algunos casos se trata de una muestra de afecto, el estudio también identificó que el acicalamiento funciona como una señal para evitar un conflicto abierto. Asimismo, puede transmitir un mensaje pasivo-agresivo.

Los gatos prefieren advertencias discretas antes que tener que recurrir a métodos más violentos, como las garras o los dientes. Esto se debe a que una pelea implica un riesgo de lesión o mayor conflicto.

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En estos casos, lamerse entre gatos puede ser una forma sutil de agresión. Los investigadores identificaron que cuando uno lamía a otro, generalmente en el cuello, el receptor aplanaba las orejas, indicando incomodidad.

Los investigadores concluyeron que se deben analizar múltiples interacciones antes de concluir la razón de una acción. Así pues, creen que se puede apoyar el reconocimiento, la resolución y la prevención del estrés social en hogares con gatos.