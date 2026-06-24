¿Los cereales ayudan a prevenir un derrame cerebral? Esta es la teoría de algunos especialistas

¿Los cereales ayudan a prevenir un derrame cerebral o accidente cerebrovascular (ACV)? Los especialistas finalmente se pronunciaron sobre el tema y la importancia de la alimentación como método eficaz de prevención.

Destacaron, que el consumo de cereales integrales ricos en fibra, bajos en sodio y sin azúcares añadidos puede, efectivamente, contribuir a reducir el riesgo de sufrir un ACV.

Expertos, citados por Independent, además confirmaron que pequeñas decisiones en el desayuno tienen un impacto importante en la prevención de enfermedades tanto del corazón como del cerebro.

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«Una dieta rica en fibra y baja en sodio puede ayudar a promover niveles óptimos de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol, lo que puede reducir el riesgo de formación de placa, hipertensión, diabetes y accidente cerebrovascular», precisó la cardióloga Bhavna Suri, según el mencionado medio.

Destacó, que aunque no sustituyen otros hábitos saludables como el ejercicio y control médico, estos alimentos pueden ser un apoyo clave en la prevención de accidentes cerebrovasculares a largo plazo.

Precisó que estos aportan fibra soluble, hierro, potasio y magnesio, nutrientes que favorecen la salud cardiovascular al ayudar a reducir la acumulación de placa y mejorar la función arterial.

CEREALES RECOMENDADOS

Entre los cereales más recomendados se encuentran los de salvado, como los de la marca Kellogg’s y Fiber One, así como el trigo desmenuzado sin escarcha y los conocidos Grape-Nuts, más populares en Estados Unidos.

Otra alternativa saludable y disponible casi en cualquier país es el cereal orgánico sin azúcar añadido, que combina granos integrales y salvado para aportar carbohidratos complejos.

También destacan los copos de avena tradicionales, ricos en betaglucano. Se trata de una fibra soluble asociada a la reducción del colesterol y mejora de la salud intestinal, según especialistas de la Clínica Mayo.

En conjunto, los expertos coincidieron en que priorizar cereales integrales y minimizar el consumo de azúcares y sodio es una estrategia sencilla pero efectiva para proteger la salud cardiovascular.

LOS ACCIDENTES CEREBROVASCULARES

Los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe, privando a las células de oxígeno, y representan una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

Expertos recordaron que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más comunes. Es por ello, que recomiendan dietas ricas en fibra para ayudar a regular la presión arterial y el colesterol.