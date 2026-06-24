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¿Los cereales ayudan a prevenir un derrame cerebral? Esta es la teoría de algunos especialistas

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El consumo de cereales integrales ricos en fibra, bajos en sodio y sin azúcares añadidos puede contribuir a reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), según especialistas.  
Los accidentes cerebrovasculares se consideran una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, según los CDC / Archivo

¿Los cereales ayudan a prevenir un derrame cerebral o accidente cerebrovascular (ACV)? Los especialistas finalmente se pronunciaron sobre el tema y la importancia de la alimentación como método eficaz de prevención.

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Destacaron, que el consumo de cereales integrales ricos en fibra, bajos en sodio y sin azúcares añadidos puede, efectivamente, contribuir a reducir el riesgo de sufrir un ACV.

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Expertos, citados por Independent, además confirmaron que pequeñas decisiones en el desayuno tienen un impacto importante en la prevención de enfermedades tanto del corazón como del cerebro. 

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«Una dieta rica en fibra y baja en sodio puede ayudar a promover niveles óptimos de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol, lo que puede reducir el riesgo de formación de placa, hipertensión, diabetes y accidente cerebrovascular», precisó la cardióloga Bhavna Suri, según el mencionado medio.  

Destacó, que aunque no sustituyen otros hábitos saludables como el ejercicio y control médico, estos alimentos pueden ser un apoyo clave en la prevención de accidentes cerebrovasculares a largo plazo. 

Precisó que estos aportan fibra soluble, hierro, potasio y magnesio, nutrientes que favorecen la salud cardiovascular al ayudar a reducir la acumulación de placa y mejorar la función arterial. 

CEREALES RECOMENDADOS  

Entre los cereales más recomendados se encuentran los de salvado, como los de la marca Kellogg’s y Fiber One, así como el trigo desmenuzado sin escarcha y los conocidos Grape-Nuts, más populares en Estados Unidos. 

Otra alternativa saludable y disponible casi en cualquier país es el cereal orgánico sin azúcar añadido, que combina granos integrales y salvado para aportar carbohidratos complejos. 

También destacan los copos de avena tradicionales, ricos en betaglucano. Se trata de una fibra soluble asociada a la reducción del colesterol y mejora de la salud intestinal, según especialistas de la Clínica Mayo. 

En conjunto, los expertos coincidieron en que priorizar cereales integrales y minimizar el consumo de azúcares y sodio es una estrategia sencilla pero efectiva para proteger la salud cardiovascular. 

La avena tradicional Quaker es una excelente fuente de fibra que puede ayudar a reducir el colesterol

LOS ACCIDENTES CEREBROVASCULARES  

Los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe, privando a las células de oxígeno, y representan una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.  

Expertos recordaron que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más comunes. Es por ello, que recomiendan dietas ricas en fibra para ayudar a regular la presión arterial y el colesterol. 

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