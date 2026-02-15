Tendencias

Los beneficios que tendría el orgasmo durante la menopausia, según estudio científico

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Los beneficios que tendría el orgasmo durante la menopausia, según estudio científico
Foto: Cortesía Infobae

Un estudio científico realizado en Finlandia determinó que los orgasmos femeninos durante la menopausia, ayudan a reducir la presión arterial y a tener una buena salud cardiovascular.

Contents

La investigación analizó a 117 mujeres de entre 60 y 64 años, un grupo donde el riesgo de enfermedades cardiovasculares tiende a aumentar. Además del placer, la sexualidad en esta etapa podría incidir en parámetros fisiológicos considerados críticos para la prevención de patologías cardíacas, de acuerdo a lo reseñado por el medio británico The Telegraph.

Leer Más

EN VIDEO: Periodista hacía un reportaje en vivo en Perú y todo se salió de control, esto le pasó
Instagram incorpora «Meta AI Restyle», la nueva era de las stories llega con inteligencia artificial generativa
La razón por la que «nunca» debes sentarte con las piernas cruzadas, según especialista en anatomía

Por lo tanto, la sexualidad en esta etapa de la vida no solo cumple funciones de placer, sino que también podría incidir positivamente en marcadores fisiológicos claves en la salud.

RESULTADOS CONTUNDENTES

Los resultados evidenciaron que quienes reportaron mayor satisfacción sexual y frecuencia de orgasmos obtuvieron mejores resultados en el índice tobillo-brazo, un marcador clave para la salud vascular, y puntuaciones superiores en el Female Sexual Function Index, que mide la función sexual femenina.

La satisfacción sexual y la capacidad de alcanzar el orgasmo se asociaron también con menor dolor durante el sexo y mejores indicadores arteriales, lo que sugiere un impacto positivo más allá del placer, reseñó Infobae.

LEA TAMBIÉN: ¿TIENES CANAS PREMATURAS? ESTAS SERÍAN ALGUNAS DE LAS CAUSAS NO ASOCIADAS AL ENVEJECIMIENTO

El abordaje médico resalta la función de las hormonas liberadas durante el orgasmo. Según declaraciones recogidas por The Telegraph de la ginecóloga Tania Adib, del Hospital Lister en Reino Unido, el orgasmo desencadena la liberación de oxitocina y dopamina, compuestos que favorecen el bienestar emocional y físico.

Por su parte, Susanna Unsworth, médica y asesora de la marca Intimina, indicó que los orgasmos elevan tanto la dopamina como la serotonina, lo que puede ayudar a mitigar síntomas típicos de la menopausia, como los sofocos y las alteraciones del ánimo.

La especialista en menopausia Shahzadi Harper, de The Harper Clinic, subrayó en el mismo medio que la actividad sexual regular y la obtención de orgasmos contribuyen a fortalecer los músculos del suelo pélvico y a mantener la anatomía vulvo-vaginal, previniendo así el deterioro de los tejidos genitales, una complicación frecuente en el climaterio.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

"Perdón, olvido y reconciliación": El mensaje de Padrino López sobre la Ley de Amnistía con motivo del Día del Amor y la Amistad
«Perdón, olvido y reconciliación»: El mensaje de Padrino López sobre la Ley de Amnistía con motivo del Día del Amor y la Amistad
Venezuela
Presentaron cargos contra 27 supuestos miembros de una facción disidente del Tren de Aragua en Nueva York
Presentaron cargos contra 27 supuestos miembros de una facción disidente del Tren de Aragua en Nueva York
EEUU
EN FOTOS: Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a los campeones de la Serie de las Américas
EN FOTOS: Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a los campeones de la Serie de las Américas
Deportes