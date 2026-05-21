Los beneficios del té verde para la salud cardiovascular, según expertos

El té verde ha sido asociado durante siglos como una fuente de beneficios para la salud del ser humano. Desde la perspectiva científica, hay diversas evidencias sobre las bondades que ofrece al sistema cardiovascular.

Especialistas han destacado el aporte en antioxidantes como el EGCG (epigalocatequina galato) que ofrece el té verde. Esto genera una menor inflación y cambios favorables para el colesterol y la presión arterial.

«Algunos estudios han demostrado que el té verde puede estar asociado con niveles más bajos de colesterol LDL, una presión arterial reducida y una mejor función de los vasos sanguíneos», detalla la dietista Dawn Menning, de acuerdo a Infobae.

La evidencia científica indica que el té verde está vinculado a componentes como flavonoides, polifenoles y catequinas. Se trata de compuestos bioactivos asociados a cambios en marcadores cardiovasculares.

El consumo del té verde se ve relacionado a una reducción del LDL, mientras que aumenta el HDL, conocido como colesterol «bueno». En tal sentido, se trata de un protecto sobre la salud del corazón y los vasos sanguíneos.

COMPUESTO CLAVE DEL TÉ VERDE

Más allá del colesterol y la presión arterial, el EDCG es el compuesto clave del té verde que permite prevenir el daño vascular. «Puede ayudar a reducir el estrés oxidativo que potencialmente daña los vasos sanguíneos», indica Menning.

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Los especialistas recomiendan entre dos y cuatro tazas de té verde al día para ver efectos positivos en el sistema cardiovascular. «Sin azúcar puede ser un hábito saludable, sobre todo si sustituye a las bebidas azucaradas», añade la experta.