El truco sencillo pero efectivo con el vinagre a la hora de limpiar tu poceta

El vinagre, además de su rol en la cocina, se ha convertido en una herramienta del hogar para la limpieza. Su bajo costo y fácil acceso hace que sea un aliado en las tareas domésticas, incluyendo los espacios más difíciles de mantener.

Uno de estos casos en el baño, uno de los puntos que más atención amerita, producto de la humedad constante, escasa ventilación y su uso frecuente. La limpieza de la poceta no siempre requiere opciones de alto costo, sino que se pueden usar alternativas caseras.

Muchas familias usan un truco sencillo, pero efectivo: rociar vinagre alrededor de la poceta. Este truco busca aprovechar las propiedades naturales de este líquido para atacar la suciedad del baño.

Sin embargo, muchas personas desconoce por qué el vinagre blanco es tan efectivo para la limpieza. Esto se debe a que tiene como componente activo el ácido acético, que cuenta con propiedades antibacterianas.

ASÍ FUNCIONA EL VINAGRE

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Scientifica en 2025, científicos del Departamento de Microbiología de la Universidad de Ciencias de la Salud de Lahore evaluaron la eficacia antibacteriana del vinagre en entornos hospitalarios.

La investigación determinó que el vinagre cuenta con grandes capacidades de desinfección. Incluso, superó al fenol y al cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) en la inhibición de cepas como Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulasa negativo, Proteus vulgaris y Enterococcus.

Los autores afirmaron que el vinagre es «una alternativa eficaz, económica y menos tóxica frente a los desinfectantes convencionales». En tal sentido, se trata de un producto que puede ser de gran utilidad para limpiar las pocetas del hogar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INSTAGRAM SUFRE FALLA GLOBAL ESTE 19 DE MAYO, LO QUE SE SABE

Al aplicarse en la base, bordes o piso cercano a la poceta, el vinagre actúa sobre varos problemas. Además de neutralizar los malos olores, también elimina las bacterias y disuelve restos de sarro y humedad acumulados.

Expertos indican que, una vez se aplique el vinagre, hay que dejarlo actuar por unos 10 a 15 minutos para que actúe sobre las bacterias. Luego se debe pasar un trapo húmedo o papel absorbente por la zona.