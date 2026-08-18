¿Lo has estado haciendo mal? Revelaron la forma correcta de colocar el papel higiénico en el baño

Aunque colocar el papel higiénico en el baño no parece tener mayor misterio, a lo largo de los años muchas familias han debatido sobre la forma correcta de hacerlo. Lo cierto es que hay una diferencia considerable si se coloca la hoja hacia adelante o hacia atrás.

En los últimos meses el debate se ha extendido a redes sociales y han salido a relucir argumentos vinculados con la higiene y la practicidad que dejan claro que hay un modo mejor que otro.

La mayoría de las personas colocan el papel higiénico hacia adelante, es decir con la punta del rollo cayendo por la parte exterior visible. De hecho, esta posición aparece en la patente original del papel higiénico registrada por Seth Wheeler en 1891.

Por lo cual, esto muestra que estaba diseñado para que la hoja estuviera hacia adelante.

Además, de acuerdo con expertos esto permite encontrar el extremo más rápido, así como usar una mano con mayor facilidad. Colocarlo hacia adelante tiene otras ventajas como reducir el contacto de los dedos con la pared o el soporte. Además, el rollo luce más ordenado, limpio y facilita la reposición cuando se cambia el rollo.

¿ES MALO PONER EL PAPEL HACIA ATRÁS?

Colocar el extremo del papel hacia atrás hace que muchas personas tengan que tocar más el rollo para encontrar la punta. Esto aumenta el contacto con una superficie que puede acumular humedad, polvo o microorganismos.

No obstante, hay algunos casos en el que colocarlo hacia atrás podría traer beneficios. En hogares con mascotas pequeñas o niños, algunas personas prefieren poner el papel hacia atrás para dificultar que lo desenrollen jugando.