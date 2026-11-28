La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, una de las más usadas en el mundo, sorprendió a todos con una actualización que permite los stickers con audio, generando una sensación entre millones de usuarios.

Los stickers se han convertido en una de las herramientas más usadas en los chats de WhatsApp. La nueva función permite incorporar frases, grabaciones de voz, canciones u otros efectos de sonido a las calcomanías digitales.

Uno de los aspectos más destacables de la función es que el sonido queda asociado a la imagen. Quien reciba el sticker podrá reproducirlo en el chat al tocar el ícono de audio que aparece sobre la pegatina.

La función se convirtió en una sensación de WhatsApp y millones de internautas han compartido sus creaciones. Sin embargo, permanece una pregunta en el aire: ¿cómo puedes hacer tus propios stickers?

PASO A PASO

WhatsApp indicó que la nueva herramienta está integrada al editor de stickers de la propia aplicación. En tal sentido, los usuarios no requieren de un programa externo, aunque el proceso puede variar entre distintos dispositivos.

En primera instancia, tendrán que entrar en la pestaña de stickers, ubicada en el ícono de emojis junto al teclado del celular. Una vez estés ahí, tendrás que seleccionar la pestaña de «crear sticker».

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El primer paso es elegir una imagen o video de la galería y luego buscar el ícono de audio. Posteriormente, selecciona el sonido que quieres que acompañe al sticker y ajusta las fragmento que se quiere incorporar.

Luego de que verifiques el sticker en la vista previa, solo debes guardarlo y habrá concluido el proceso. Solo falta un único paso: que lo compartas con tus amigos en WhatsApp.