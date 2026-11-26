WhatsApp inició el despliegue global de una de sus funciones más esperadas, la programación de mensajes. La herramienta permite fijar la fecha y hora exacta para enviar textos, fotos y videos en chats individuales o grupales.

Según informó el portal Infobae, el lanzamiento llega tras superar un período de pruebas en las versiones beta de Android e iOS iniciadas en octubre. Por ello, la opción aparecerá de forma gradual en las cuentas a medida que los usuarios actualicen la aplicación.

La plataforma permite agendar envíos con un margen mínimo de 10 minutos y un máximo de 14 días de antelación. Esta novedad resulta ideal para felicitar cumpleaños a medianoche, enviar recordatorios o escribir a contactos en otras zonas horarias.

WhatsApp ahora te deja programar mensajes 📲⏰ Se terminó olvidarse de los cumpleaños a medianoche. WhatsApp lanzó oficialmente los mensajes programados hasta con 14 días de anticipación y se envían aunque estés sin batería. ¿A quién le mandarías el primero? 👇

#WhatsApp #ActualizacionWhatsApp — Ciudadano News (@Ciudadano_News) November 25, 2026

LAS VENTAJAS

Una de las mayores ventajas es que el mensaje se entregará puntualmente aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin batería o sin conexión a internet. Además, la compañía confirmó que todos los envíos programados mantienen el cifrado de extremo a extremo y llegan al destinatario como un mensaje normal, sin avisos previos.

De igual forma, la aplicación habilitó un apartado especial para gestionar los mensajes pendientes. Desde esa sección, el usuario puede revisar lo que tiene agendado o eliminarlo si cambia de opinión antes de la hora fijada.

¿CÓMO PROGRAMAR UN MENSAJE EN WHATSAPP?

Para utilizar esta nueva herramienta, solo debes seguir estos pasos:

• Abre el chat: Entra en la conversación individual o grupal deseada.

• Prepara el contenido: Escribe el texto o adjunta la foto o el video que quieres enviar.

• Mantén presionado: Deja pulsado el botón de enviar en lugar de tocarlo rápidamente.

• Configura el horario: Selecciona la opción de programar y elige el día y la hora de entrega (entre 10 minutos y 14 días).

• Confirma: Guarda los cambios para dejar el envío listo.

Es decir, con esta actualización, WhatsApp elimina la necesidad de recurrir a aplicaciones externas o recordatorios manuales, consolidándose como una herramienta aún más versátil para la organización diaria y la comunicación profesional.