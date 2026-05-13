¿Levantaron la suspensión desde 2022? Lo que se sabe de la reactivación de cuentas de Uphold en Venezuela

La posible reactivación inesperada de cuentas venezolanas en Uphold desató, durante las últimas horas, una ola de especulación sobre un posible regreso formal de la plataforma.

En redes sociales, varios usuarios mostraron mensajes en los que la plataforma les notifica que pueden volver a iniciar sesión en la aplicación. “Tu cuenta de Uphold ha sido reactivada”, se lee en uno de los correos difundidos.

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Sin embargo, la empresa no ha emitido ningún comunicado público que confirme un restablecimiento de operaciones en Venezuela.

Incluso, estos reportes individuales, contrastan con la postura oficial expresada por las cuentas de soporte @Uphold y @AskUphold en X (antes Twitter), que reiteraron que Venezuela continúa siendo una «jurisdicción no soportada».

«Venezuela no es considerada una jurisdicción soportada por Uphold. Oficialmente, los clientes de EE UU, Reino Unido y el Espacio Económico Europeo no pueden enviar ni recibir ningún tipo de fondos hacia o desde Venezuela, y Uphold no ofrece servicios allí, independientemente de reportes individuales de usuarios que aseguren tener acceso», detallaron las cuentas de Uphold en el mensaje.

Esto coincide con la decisión tomada en junio de 2022, cuando la compañía anunció su salida del mercado venezolano, alegando la creciente complejidad para cumplir con sanciones estadounidenses y regulaciones asociadas.

Desde entonces, la plataforma no ha informado cambios regulatorios que permitan revertir esa medida para los usuarios venezolanos.

¿POR QUÉ LA USABAN LOS VENEZOLANOS?

Lo cierto, es que la popularidad de Uphold en Venezuela entre 2018 y 2022 fue significativa, especialmente para recibir remesas, resguardar valor en dólares durante la hiperinflación y mover criptomonedas como bitcoin o USDT.

También resultó clave para usuarios del navegador Brave, que retiraban sus recompensas BAT directamente a la plataforma.

Por eso, cualquier señal de reactivación genera expectativas entre quienes dependían del servicio para operaciones cotidianas.

No obstante, la empresa insiste en que el acceso reportado por algunos usuarios no constituye un restablecimiento oficial, aunque algunos expertos señalaron que podría estar ocurriendo una flexibilización ante los cambios políticos en el país.