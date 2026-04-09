¿Lavas los platos mientras cocinas? Especialistas en psicología descubrieron porqué lo haces

Millones de personas suelen lavar los platos mientras cocinan, buscando mantener la higiene y orden en el hogar. Esta práctica tiene impactos directos en el bienestar emocional, de acuerdo a la psicología.

La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) analizó que hay detrás del hecho de lavar los platos. Más allá del aspecto del hogar, también podría ser una estrategia para afrontar el estrés y fortalecer el sentido de control.

Para la APA, establecer rutinas organizadas ayudan a reducir la ansiedad, a la vez que favorece la percepción de estabilidad emocional. A esto se suma que también pueden expresar rasgos de la personalidad.

Aunque muchas personas simplemente lavan los platos por higiene y orden, la psicología deja claro que también hay un aspecto emocional en esta práctica. Es decir, una rutina clara podría generar mayor tranquilidad en las personas.

DESORDEN EN EL HOGAR

El planteamiento de que lavar los platos genera tranquilidad y ayuda a manejar el estrés queda en evidencia al revisar otros estudios de la APA, en donde alerta que el desorden en el hogar dispara los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés.

Por su parte, otros estudios de APA indican que la organización y previsión del hogar regulan el malestar. Un entorno más ordenado, incluso, podría llegar a favorecer la creatividad y la toma de decisión.

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Tomando esto en cuenta, el hecho de lavar los platos se da especialmente en personas que valoran el orden y la eficiencia. Asimismo, la limpieza del hogar evita la sobrecarga mental y la acumulación de tareas.

Esta práctica se asocia con la responsabilidad, planificación y previsión. Quienes lavan los platos en pleno proceso de cocina, suelen anticipar los pasos, gestionar mejor los utensilios y evitan la acumulación de suciedad, consiguiendo una experiencia más relajada.