Las impactantes imágenes del eclipse total de sol: así se vivió en diferentes partes del mundo

El cielo se oscureció este miércoles en plena tarde para millones de personas que se congregaron en distintos puntos de Europa, el Ártico y el Atlántico Norte para presenciar un eclipse solar total, un fenómeno que solo se repetirá en 2027.

La franja de totalidad, donde la Luna cubrió por completo al Sol, atravesó el Ártico, Groenlandia, Islandia y varios países europeos, mientras que en Estados Unidos y Canadá el espectáculo se observó de forma parcial.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sigla en inglés) fue una de las primeras instituciones en registrar el fenómeno, con fotografías captadas desde la Estación Espacial Internacional por una tripulación conformada por los astronautas Jessica Meir, Anil Menon, Jack Hathaway, Sophie Adenot, junto a los cosmonautas rusos Pyotr Dubrov, Andrey Fedyaev y Anna Kikina.

Desde tierra, España vivió uno de los momentos más esperados: la fase de totalidad comenzó segundos después de las 8:26 de la tnoche hora peninsular en Estaca de Bares (A Coruña) y Cabo de Peñas (Asturias), y minutos más tarde se replicó en localidades como San Millán de los Caballeros y León, donde el fenómeno provocó un anochecer anticipado y pasajero entre aplausos, nervios y asombro.

En la costa occidental de Mallorca, los espectadores también aplaudieron al ver el Sol parcialmente cubierto, según reportó The New York Times, mientras que en Islandia y Madrid las cámaras captaron el mismo instante de oscuridad repentina que se extendió por buena parte del continente.

En total, ciudades como Lisboa (95 %), Dublín (94 %), París (92 %) y Milán (92 %) registraron niveles de cobertura solar cercanos a la totalidad, y el fenómeno también se dejó ver, con distintos porcentajes, en Londres, Berlín, Oslo, Estocolmo y Argel, entre otras capitales.

ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, el eclipse se vivió de forma parcial, con Alaska y el noreste del país como las zonas de mayor cobertura. Fairbanks alcanzó el 37 % de ocultamiento solar, mientras que Anchorage llegó al 28 % poco antes.

En el resto del territorio estadounidense, ciudades como Bangor, Boston, Portland y Nueva York registraron coberturas de entre el 9% y el 24%, y el fenómeno también fue visible, en menor medida, desde varias provincias canadienses, entre ellas San Juan de Terranova, que alcanzó un 53% de ocultamiento.

Este eclipse marcó el primero de carácter total visible desde la península ibérica desde 1905, un dato que le dio un valor histórico particular a la jornada.

El próximo evento de estas características tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 sobre el sur de España, el norte de África, Arabia Saudí y Yemen, mientras que Estados Unidos deberá esperar hasta el 22 de agosto de 2044, cuando la totalidad solo podrá observarse desde Dakota del Norte y Montana.