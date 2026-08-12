Eclipse total de sol 2026: todo lo que debes saber del fenómeno que dejará a oscuras la Tierra

Este miércoles, 12 de agosto, la Luna cubrirá por completo al Sol sobre el Atlántico Norte y dejará a oscuras durante minutos a millones de personas en España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia, en un esperado eclipse total.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, Estados Unidos no quedará fuera del fenómeno.

Aunque no habrá oscuridad total en territorio continental estadounidense, el eclipse se percibirá de forma parcial en Alaska, el noreste del país, los Grandes Lagos y el norte de Nueva Inglaterra.

En Anchorage (Alaska), la cobertura máxima será del 28 % y en Fairbanks del 37 %. En Portland (Maine), el máximo será del 19 %, mientras que en otras ciudades del noreste la fracción visible oscilará entre el 10 % y el 30 %.

A diferencia de los eclipses de 2017 y 2024, donde millones de estadounidenses estuvieron en la franja de totalidad, en 2026 solo se observará un oscurecimiento parcial, menos evidente y sin cambios drásticos en la luz ambiental.

En Washington D. C., el máximo será apenas del 4 %. El horario del eclipse parcial será en la mañana y primeras horas de la tarde, dependiendo de la región.

EL ECLIPSE EN EUROPA

Según la Agencia Espacial Europea (ESA) y la propia NASA, la franja de totalidad partirá de la costa ártica de Rusia hacia las 5:00 p. m. (hora local), cruzará Groenlandia e Islandia también durante la tarde y llegará al norte de España y noreste de Portugal al atardecer.

Se trata del primer eclipse solar total visible desde Europa continental desde 1999. Es por ello, que ha despertado gran expectativa entre astrónomos, divulgadores y observatorios que ya preparan transmisiones en directo.

En Mallorca y Valencia, la totalidad ocurrirá a las 8:31 – 8:32 p. m. hora local. En Madrid y Barcelona, la cobertura será del 99,9 %, pero no se experimentará oscuridad total. Desde Lisboa, el máximo será del 95 % y en París y Milán del 92 %.

En Reykjavík, capital de Islandia, el fenómeno comenzará a las 5:48 p. m. La duración máxima del eclipse total, de 2 minutos y 18 segundos, se registrará sobre el Atlántico Norte.

PROTEGERSE

Tanto la NASA como la ESA insisten en que observar el Sol sin protección adecuada, incluso durante un eclipse parcial, puede provocar daños oculares irreversibles en cuestión de segundos.

Ambas agencias recomiendan usar exclusivamente gafas de eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2 o visores solares homologados, y advierten que no existe una marca oficialmente avalada, sino especificaciones internacionales que el producto debe cumplir.

¿DÓNDE VERLO ONLINE?

La NASA y la ESA confirmaron la organización de transmisiones en directo para todo el mundo.

La ESA transmitirá imágenes desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (España) a partir de las 13:30 EDT (Hora de Verano del Este de EEUU), mientras que la NASA comenzará su cobertura a las 13:15 EDT a través de su sitio web oficial y plataformas digitales.

Estas transmisiones incluirán explicaciones científicas, imágenes de las zonas de totalidad y recomendaciones de seguridad visual.