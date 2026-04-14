Las duras medidas de Roblox ante escándalos con pedófilos en la plataforma

Roblox Corporation anunció una de las reformas de seguridad más amplias en su historia, al permitir la creación de perfiles infantiles y juveniles con controles parentales reforzados, que comenzarán a aplicarse a partir de junio de este mismo 2026.

La medida afectará a todos los usuarios de cinco a 15 años y surge en medio de una creciente presión institucional y legal, así como de cuestionamientos sobre la protección de menores dentro de la plataforma, según reportes de NBC News.

Con más de 144.5 millones de usuarios diarios, el cambio representa un giro significativo en la gestión de la seguridad infantil en uno de los entornos digitales más populares del mundo.

En concreto, la actualización introduce dos nuevas categorías de cuentas: «Roblox Kids», destinada a usuarios de cinco a ocho años, y «Roblox Select», para menores de nueve a 15 años.

La asignación será automática según la edad verificada, y cada categoría tendrá restricciones específicas de acceso a juegos, comunicación y funciones sociales.

En el caso de «Roblox Kids», el chat estará completamente deshabilitado y solo podrán acceder a juegos con contenido «Mínimo» o «Leve», seleccionados mediante un sistema de revisión de tres etapas.

Para «Roblox Select», se permitirá el acceso a juegos con contenido «Moderado», aunque la interacción entre usuarios permanecerá limitada por defecto.

VERIFICACIÓN DE EDAD

El eje central de esta reforma es un sistema universal de verificación de edad, basado en escaneo facial y autenticación parental.

Los usuarios que no completen este proceso quedarán restringidos a juegos de contenido básico y sin acceso al chat.

Roblox comenzó a implementar esta verificación biométrica a inicios de 2026, en respuesta a demandas de mayor protección para menores e investigaciones que alertaban sobre riesgos de contacto con adultos no autorizados o exposición a contenidos inapropiados.

Un portavoz de la compañía afirmó que este sistema «permite que las configuraciones predeterminadas sean acordes a la edad y refuerza los filtros de comunicación».

BLOQUEO DE JUEGOS

Asimismo, los padres podrán bloquear juegos específicos y aprobar individualmente el acceso a títulos restringidos.

Además, Roblox anunció que migrará hacia un sistema global de clasificación de contenidos mediante la International Age Rating Coalition (IARC), lo que permitirá adaptar las restricciones a normativas regionales como ESRB en Estados Unidos o PEGI en Europa.

Hasta ahora, la plataforma ofrecía controles generales, pero sin una segmentación precisa por grupos etarios.

ESCÁNDALOS Y DEMANDAS

El anuncio se produce tras un año marcado por controversias legales. En marzo, el condado de Los Ángeles presentó una demanda civil contra Roblox Corporation, alegando que la empresa promociona su plataforma como un entorno seguro para niños mientras permite interacciones entre adultos y menores.

Es por ello que la compañía, que acumula más de 35.000 millones de horas de participación global, enfrenta un escrutinio creciente por parte de autoridades regulatorias y medios especializados como TechCrunch, que han señalado la necesidad de reforzar la protección infantil en espacios digitales masivos.