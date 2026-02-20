Tendencias

La severa enfermedad que podría ser prevenida por el consumo de viagra

Por Carlos Ramiro Chacín
Un estudio encabezado por la Universidad de Exeter y Cleveland Clinic reveló que el viagra y otros medicamentos podrían ser de gran ayuda en la prevención del deterioro cognitivo causado por el Alzheimer.

La Universidad de Exeter coordinó a un panel de 21 especialistas que evaluaron el potencial de unos 80 medicamentos. El objetivo era determinar cuáles de estos fármacos aprobados pueden ser de ayuda en futuras investigaciones en prevención o tratamiento del Alzheimer.

Los científicos identificaron tres medicamentos: la vacuna herpes zóster (Zostavax), el viagra y el riluzol. De acuerdo al estudio, lejos de su uso tradicional, podrían reducir significativamente el riesgo de desarrollar Alzheimer y el avance de sus síntomas.

La Cleveland Clinic afirmó que el viagra fue el medicamento que generó mayor interés. Datos analizados arrojaron una reducción del riesgo de Alzheimer entre el 30% y el 54% en millones de registros médicos de Estados Unidos.

EFECTOS DEL VIAGRA

El doctor Feixiong Cheng, de la Cleveland Clinic, afirmó que el viagra podría proteger las células nerviosas del organismo. En tal sentido, se reduce la acumulación de la proteína tau en el cerebro, un aspecto clave en el desarrollo de la enfermedad.

Por si fuera poco, el viagra también favorece la circulación sanguínea cerebral y ayuda a disminuir la inflamación. Se trata de dos factores vinculados con una mayor protección del deterioro neuronal, según especialistas.

El estudio busca identificar medicamentos como el viagra que puedan funcionar como alternativa en los tratamientos contra el Alzheimer, ante los altos índices de fracaso en el desarrollo de fármacos para esta enfermedad.

