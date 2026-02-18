Comenzó el Ramadán: estas son sus impactantes normas y restricciones durante casi 30 días

El martes comenzó el Ramadán, el período más sagrado dentro del calendario islámico y que está marcado por una serie de restricciones y estrictas normas, mientras que los musulmanes reflexionar, orar y hacer distintas actividades.

El Ramadán comenzó el 17 de febrero y se extenderá hasta el jueves, 19 de marzo. Se trata del noveno mes del calendario lunar islámico y destaca especialmente por ser el periodo en que el Corán fue revelado al profeta Mahoma.

«Para muchas personas, el Ramadán es una época para sentirse más cerca de Dios, rezar, pasar tiempo con los seres queridos, ayudar a organizaciones benéficas y recordar a las personas menos afortunadas mientras ayunan», indica Amnistía Internacional.

World Population Review indica que el islam es la segunda religión más grande del mundo, con más de 2.000 millones de seguidores. Es decir, en la teoría el 25% de la humanidad celebrará el Ramadán en las próximas semanas.

Uno de los aspectos más relevantes sobre el Ramadán es el ayuno. Los musulmanes no pueden comer o beber desde el amanecer hasta que se ponga el Sol, aunque los niños, adolescentes, embarazadas, mujeres lactantes y enfermos están exentos.

Los creyentes hacen dos comidas durante el Ramadán. El suhoor, cuando consumen alimentos antes del amanecer, y el Iftar, un banquete con el que se rompe el ayuno tras el atardecer.

EL RAMADÁN NO ES SOLO AYUNO

Muchas personas laicas o de otras religiones creen que el Ramadán se resume en el ayuno. Aunque el tema de los alimentos es crucial, este periodo también cuenta con otra serie de particularidades.

Amnistía Internacional precisó que se trata de una «celebración comunitaria». «Hay más gente que acude a la mezquita por la noche y que se reúne con las amistades y la familia para el iftar», añadió.

La relevancia es tal que muchas oficinas e instituciones educativas de países de mayoría musulmana suelen cerrar más temprano. Durante este periodo, los creyentes le desean un «feliz Ramadán» a sus seres queridos.

Al concluir el Ramadán, quienes tengan cubiertas sus necesidades básicas tendrán que pagar el Zakat al-Fitra, una caridad obligatoria. Luego, comienza el Aíd al-Fitr, una festividad que marca la ruptura del ayuno y simboliza la gratitud y renovación espiritual.

El canciller venezolano, Yván Gil, deseo a las comunidades islámicas un feliz Ramadán. «Que prevalezcan la devoción, la oración y la reflexión», dijo en una publicación de este miércoles.



Junto a profesión de fe, la oración, la peregrinación a La Meca al menos una vez en la vida y la limosna, el Ramadán es uno de los cinco pilares del islam. Durante las próximas semanas, los musulmanes buscarán un mayor acercamiento espiritual con Alá.