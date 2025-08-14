Red social X registró fallas este 14Ago, miles de usuarios resultaron afectados

La mañana de este jueves, 14 de agosto, se registró una falla masiva en la red social X (Twitter) que afectó a miles de usuarios.

Todavía no se conoce la causa, pero usuarios advirtieron problemas para ingresar o actualizar.

El portal especializado Downdetector confirmó la interrupción del servicio de la plataforma, asegurando que su mayor pico lo presentó a las 11:01 a.m. aproximadamente.

Asimismo, acotó que 53% de los reportes indicaban fallas en la aplicación, 45% era por el sitio web y 1% eran dificultades en la conexión con el servidor.

Para las 12:00 p.m. los reportes en DownDetector empezaron a disminuir, lo que sugiere que la plataforma podría estar volviendo a la normalidad.

Hasta el momento, X (Twitter) no ha emitido ningún comunicado oficial sobre las fallas que están afectando a la plataforma. Se espera que en las próximas horas la red social brinde información sobre la situación y las medidas que se están tomando para resolverla.

LAS FALLAS EN X

Estas fallas se suman a otros episodios recientes de inestabilidad en la app desde que fue adquirida por el magnate Elon Musk. Bajo su mandato, también ha atravesado por diversos cambios estructurales y técnicos.

Ante esta situación, han surgido nuevas plataformas que han ganado espacio en el campo de aplicaciones similares a X, como lo Threads y Bluesky. Ambas replican parte de la experiencia de la anterior red social del pajarito, pero con enfoques distintos.

Threads, desarrollada por Meta, se lanzó como extensión de Instagram. Por otra parte, Bluesky, impulsada inicialmente por Jack Dorsey, permite a los usuarios tener mayor control sobre sus datos y algoritmos, reseñó Infobae.