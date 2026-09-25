La NASA envió 12,5 millones de semillas de tomate al espacio en 1984 y esto pasó casi seis años después

De cara a un experimento que buscaba acercar el espacio a las aulas, la NASA envió fuera de la Tierra 12,5 millones de semillas de tomate en 1984 y no las recuperó sino casi seis años después.

Todo se debió a un accidente, que obligó a reorganizar por completo el programa espacial estadounidense.

La iniciativa, bautizada proyecto SEEDS (sigla en inglés de un experimento expuesto al espacio y desarrollado para estudiantes), no contemplaba cultivar las semillas en órbita.

El plan era traerlas de vuelta en un año y dárselas a estudiantes para que las sembraran, pero el regreso se demoró casi seis años y el experimento tomó otro rumbo.

¿POR QUÉ PASARON TANTOS AÑOS EN ÓRBITA?

El retraso tuvo una causa puntual: el accidente del transbordador espacial Challenger, ocurrido el 28 de enero de 1986.

Tras la tragedia, la agencia suspendió los vuelos y reorganizó su programa, lo que dejó a las semillas girando alrededor de la Tierra mucho más tiempo del previsto.

La recuperación llegó finalmente en enero de 1990. A partir de ese momento arrancó la fase escolar. Los alumnos debían plantarlas, seguir su desarrollo día a día y comparar los resultados con semillas que nunca habían salido del planeta.

¿QUÉ PASÓ?

Según el informe educativo de la NASA, el material llegó a unos 3,3 millones de estudiantes en alrededor de 40.000 escuelas repartidas entre Estados Unidos y otros 30 países.

La consigna central era simple: observar si los dos grupos de semillas crecían de manera diferente.

El informe marcó una tendencia llamativa, ya que las muestras que habían viajado mostraron una germinación algo más rápida y un crecimiento inicial más acelerado, aunque con excepciones.

De hecho, esa ventaja se vio, en general, durante las primeras tres o cuatro semanas de vida de las plantas. Pasado ese período, las plantas del grupo terrestre alcanzaron a las demás.

En tanto, el análisis final no encontró diferencias generales entre los dos grupos ni en las plantas ni en sus frutos, y el proyecto quedó como una de las experiencias escolares más masivas vinculadas a la exploración espacial.