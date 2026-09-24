Meta lanzó dispositivo de bolsillo Muse Charm, su ‘Tamagotchi’ para llevar la IA a todas partes

Meta presentó Muse Charm, un dispositivo de bolsillo pensado para llevar, en todo momento, al agente de inteligencia artificial (IA) más reciente de la compañía.

Lo primero a precisar, es que Muse es un agente de IA de la compañía diseñado para interactuar con el usuario y realizar distintas tareas.

Lo cierto, es que el anuncio, hecho por Mark Zuckerberg durante la primera jornada de la conferencia Connect Meta 2026, se convirtió en la gran sorpresa del evento y despertó comparaciones con los Tamagotchi, las mascotas virtuales que popularizaron los años noventa.

Zuckerberg no ofreció detalles técnicos específicos sobre el dispositivo. No obstante, un reporte de Bloomberg indicó que Muse Charm incorpora una pantalla táctil OLED de aproximadamente 2 pulgadas, manejable con el pulgar, y un módem 5G que permite comunicarse con el agente de IA mediante datos móviles, sin depender de una red Wi-Fi.

De acuerdo con el informe, el aparato cuenta con cámaras delanteras y traseras que le permitirían al agente captar información del entorno del usuario a través de fotos y videos, además de micrófonos y altavoces para reproducir contenido multimedia y recibir comandos de voz.

¿CÓMO SE USA?

Para su uso, los usuarios deberán vincular el dispositivo a la aplicación de Muse en iPhone o Android.

Una vez autorizados los permisos correspondientes, en la pantalla se activará un personaje animado personalizable en apariencia, vestimenta, atributos y voz.

El mencionado medio de comunicación también señaló, que distintos dispositivos Muse Charm, podrán reconocerse entre sí cuando estén cerca.

Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life. Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo pic.twitter.com/1exp56xj93 — Muse (@Muse) September 8, 2026

¿CUÁNDO ESTARÁ EN VENTA Y CUÁL ES EL PRECIO?

Meta no confirmó una fecha de lanzamiento, aunque Zuckerberg adelantó que el debut podría producirse a finales de diciembre de este año.

Tampoco se fijó un precio oficial, pero trascendidos apuntaron a un costo comparable al de un reloj inteligente de gama alta.

ASÍ SE DESARROLLÓ

Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, explicó que el desarrollo del dispositivo estuvo a cargo de Alan Dye, exjefe de diseño de Apple y actual director de diseño de Meta, quien trabajó de la mano con el grupo de Superintelligence Labs de la empresa.

Según Bosworth, la idea surgió hace nueve meses como un proyecto lúdico conocido internamente como «Clawmagochi». Tras ese período de desarrollo, Zuckerberg dio luz verde para su fabricación como producto comercial.

Pese al vínculo directo entre Muse Charm y el agente de IA de Meta, Bosworth aclaró que el dispositivo no forma parte central de la estrategia de la compañía para ampliar su base de usuarios de inteligencia artificial.

«Nos entusiasma y nos parece genial. Pero no es la base de nuestra estrategia. Se espera que más gente use Muse a través de sus gafas y su teléfono que a través de un dispositivo específico. Sin embargo, Muse ya cuenta con una base de fans incondicionales. Así que sí, creo que habrá público para (el nuevo producto)», concluyó.