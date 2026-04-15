La marmota ansiosa: El video que se volvió viral durante una sesión de corte de garras por este tierno motivo

Un video de dos tiernas marmotas que se encontraban en una sesión de corte de garras le está dando la vuelta al mundo debido a la curiosa actitud que tomaron estos animalitos ante el tratamiento que les estaban aplicando.

Por una parte, se puede ver que a la marmota que le cortan las garras está tranquila y resignada a recibir su tratamiento. Sin embargo, lo que más llama la atención es una marmota que está a su lado, la cual internautas han bautizado como la «marmota ansiosa».

Y es que cada vez que la humana realiza un corte de garra en su compañera, ella reacciona con gestos de miedo y ansiedad. Esta empatía es lo que ha hecho que muchas personas compartan el video.

El clip original lo compartió un usuario de Vietnam y ya cuenta con 2.6 millones de reproducciones en TikTok.

En su perfil se puede ver un gran número de videos que muestran como cuida, alimenta y juega con sus marmotas. Este contenido se ha hecho tendencia debido a la ternura de sus mascotas y ya cuenta con casi 27 mil seguidores en la red social.