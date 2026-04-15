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La marmota ansiosa: El video que se volvió viral durante una sesión de corte de garras por este tierno motivo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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marmotas

Un video de dos tiernas marmotas que se encontraban en una sesión de corte de garras le está dando la vuelta al mundo debido a la curiosa actitud que tomaron estos animalitos ante el tratamiento que les estaban aplicando.

Por una parte, se puede ver que a la marmota que le cortan las garras está tranquila y resignada a recibir su tratamiento. Sin embargo, lo que más llama la atención es una marmota que está a su lado, la cual internautas han bautizado como la «marmota ansiosa».

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Y es que cada vez que la humana realiza un corte de garra en su compañera, ella reacciona con gestos de miedo y ansiedad. Esta empatía es lo que ha hecho que muchas personas compartan el video.

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@user7130343433172

cắt móng thôi mà ☺️☺️☺️#marmots #marmota #marmot

♬ nhạc nền – lavie_en_rose1610 – lavie_en_rose1610

El clip original lo compartió un usuario de Vietnam y ya cuenta con 2.6 millones de reproducciones en TikTok.

En su perfil se puede ver un gran número de videos que muestran como cuida, alimenta y juega con sus marmotas. Este contenido se ha hecho tendencia debido a la ternura de sus mascotas y ya cuenta con casi 27 mil seguidores en la red social.

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