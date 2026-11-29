Una mujer de 31 años recibió una insólita multa de 25 euros el pasado 25 de octubre en Gelsenkirchen, Alemania, después de que, agobiada por los estudios y las cargas económicas, decidiera sentarse a llorar en el banco de un parque infantil, y la razón es que lo hizo sin estar en compañía de un menor de edad.

Ese día, la mujer tomó asiento en el banco de un área de juegos infantiles y marcó el teléfono de su tía. «Solo quería estar sola y que nadie me viese», explicó a la emisora WDR.

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Sin embargo, en medio de la llamada, tres vigilantes la abordaron para notificarle una sanción económica de 25 euros. El motivo es que permanecía en esa zona sin la compañía de un menor, revelaron medios locales recientemente.

La estudiante de química afirmó que ignoraba esta restricción y que hubiera preferido que le advirtieran sobre la regla antes de sancionarla.

«¿Dónde queda la humanidad? Cuando ves a una persona llorando, podrías preguntarle primero si está bien o si necesita ayuda», cuestionó la mujer, agregando que ese hecho la hizo sentir «despreciada como ser humano».

¿QUÉ ESTABLECEN LAS ORDENANZAS EN GELSENKIRCHEN?

Las ordenanzas de Gelsenkirchen limitan el acceso a los parques infantiles únicamente a menores de hasta 14 años y a sus adultos responsables. Pese a que existen letreros y la falta alcanza sanciones de hasta 55 euros, gran parte de la comunidad desconocía este reglamento.

De hecho, una vecina con 64 años residiendo en el barrio dijo que jamás le habían llamado la atención por sentarse en los bancos del mismo parque infantil.

Aunque la sanción de 25 euros causó asombro entre los habitantes, el monto podría subir a 60 euros si se aprueba una reforma debatida el pasado 17 de noviembre. La razón es que, con esta medida, las autoridades buscan castigar con mayor severidad el incumplimiento de las normas en áreas infantiles, donde también prohíben fumar o arrojar conchas de frutas al piso.

A pesar del mal rato, la protagonista de lo ocurrido dijo que apoya la existencia de reglas destinadas a resguardar a la infancia. No obstante, tachó de «excesivo» el cobrar 60 euros por sentarse en un banco.

«Me parece bien advertir a la gente de que está haciendo algo mal y disuadirla de hacerlo, pero no debería servir como fuente de ingresos», sentenció.